Cómo votó cada diputado y cuáles se le “dieron vuelta” al Presidente

Uno por uno, quiénes apoyaron los vetos del Presidente y quiénes los rechazaron. Cuáles fueron los diputados que le retiraron su apoyo al gobierno y engrosaron la mayoría necesaria para este resultado.

La derrota legislativa del gobierno de Javier Milei fue posible gracias a que la oposición en la Cámara de Diputados logró reunir las voluntades necesarias para obtener una mayoría especial de dos tercios. Y esto, a su vez, fue posible gracias a que hubo varios legisladores que habitualmente votan en consonancia con las propuestas del gobierno libertario y que, esta vez, se manifestaron en favor de rechazar los vetos del Presidente.

El caso más resonante, por el enfrentamiento que mantuvo en el recinto con su par Cristian Ritondo, fue el de la diputada del PRO Silvia Lospennato, que pronunció un encendido discurso en oposición a los vetos presienciales y enfatizó: “No es cierto que quienes votemos en contra del veto queremos voltear al gobierno”.

Pero no fue la única. También votaron en sentido adverso al gobierno los “radicales con peluca” Mariano Campero y Federico Tournier (en el caso de la emergencia del Garrahan); los radicales de Mendoza Lisandro Nieri y Pamela Verasay; las sanjuaninas Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez, y la legisladora de CREO Paula Omodeo.

A continuación, la lista completa de los diputados que votaron a favor y en contra de cada veto.

Votaron por sostener la Ley de Financiamiento Universitario:

• Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) — Córdoba

• Hilda Aguirre (UxP) — La Rioja

• Manuel Ignacio Aguirre (Democracia Para Siempre) — Corrientes

• Ernesto “Pipi” Ali (UxP) — San Luis

• Eugenia Alianiello (UxP) — Chubut

• Walberto Allende (UxP) — San Juan

• Constanza María Alonso (UxP) — Buenos Aires

• Marcela Antola (Democracia Para Siempre) — Entre Ríos

• Jorge Neri Araujo Hernández (UxP) — Tierra del Fuego

• Martín Arjol (Liga del Interior) — Misiones

• Lourdes Micaela Arrieta (Coherencia) — Mendoza

• Daniel Arroyo (UxP) — Buenos Aires

• Alberto Arrúa (Innovación Federal) — Misiones

• Ana Fabiola Aubone (UxP) — San Juan

• Martín Aveiro (UxP) — Mendoza

• Jorge Antonio Ávila (Encuentro Federal) — Chubut

• Héctor W. Baldassi (PRO) — Córdoba

• Karina Banfi (UCR) — Buenos Aires

• Mario Barletta (Unidos) — Santa Fe

• Luis Eugenio Basterra (UxP) — Formosa

• Atilio Benedetti (UCR) — Entre Ríos

• Adolfo Bermejo (UxP) — Mendoza

• Tanya Bertoldi (UxP) — Neuquén

• Gustavo Bordet (UxP) — Entre Ríos

• Victoria Borrego (Coalición Cívica) — Buenos Aires

• Sofía Brambilla (PRO) — Corrientes

• Gabriela Brouwer de Koning (UCR) — Córdoba

• Juan Fernando Brugge (Encuentro Federal) — Córdoba

• Santiago Cafiero (UxP) — Buenos Aires

• Pamela Calletti (Innovación Federal) — Salta

• Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) — Buenos Aires

• Celia Campitelli (UxP) — Santiago del Estero

• Florencia Carignano (UxP) — Santa Fe

• Ana Carla Carrizo (Democracia Para Siempre) — CABA

• Soledad Carrizo (UCR) — Córdoba

• Pablo Carro (UxP) — Córdoba

• Sergio Guillermo Casas (UxP) — La Rioja

• Carlos Daniel Castagneto (UxP) — Buenos Aires

• Christian Castillo (PTS-FITU) — Buenos Aires

• Leila Chaher (UxP) — Jujuy

• Jorge Chica (UxP) — San Juan

• María Luisa Chomiak (UxP) — Chaco

• Gabriel Felipe Chumpitaz (Futuro y Libertad) — Santa Fe

• Carlos Cisneros (UxP) — Tucumán

• Julio Cobos (UCR) — Mendoza

• Mariela Coletta (Democracia Para Siempre) — CABA

• Marcela Coli (Democracia Para Siempre) — La Pampa

• Carlos D’Alessandro (Coherencia) — San Luis

• Ricardo Daives (UxP) — Santiago del Estero

• Natalia de la Sota (Encuentro Federal) — Córdoba

• Rodrigo de Loredo (UCR) — Córdoba

• Mercedes de Mendieta (Izquierda Socialista FIT-U) — CABA

• Agustín Domingo (Innovación Federal) — Río Negro

• Gabriela Beatriz Estévez (UxP) — Córdoba

• Emiliano Estrada (UxP) — Salta

• Eduardo Falcone (MID) — Buenos Aires

• Mónica Fein (Encuentro Federal) — Santa Fe

• Agustín Fernández (Independencia) — Tucumán

• Carlos Alberto Fernández (Innovación Federal) — Misiones

• Elia Marina Fernández (Independencia) — Tucumán

• Ramiro Fernández Patri (UxP) — Formosa

• Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) — CABA

• Germana Figueroa Casas (PRO) — Santa Fe

• Mónica Frade (Coalición Cívica) — Buenos Aires

• Andrea Freites (UxP) — Tierra del Fuego

• Ana Carolina Gaillard (UxP) — Entre Ríos

• Ignacio García Aresca (Encuentro Federal) — Córdoba

• Silvana Micaela Ginocchio (UxP) — Catamarca

• Melina Giorgi (Democracia Para Siempre) — Santa Fe

• Diego A. Giuliano (UxP) — Santa Fe

• José Glinski (UxP) — Chubut

• Daniel Gollan (UxP) — Buenos Aires

• Álvaro González (PRO) — CABA

• Gerardo Gustavo González (Coherencia) — Formosa

• Gustavo Carlos Miguel González (UxP) — Santa Cruz

• Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) — Córdoba

• Ramiro Gutiérrez (UxP) — Buenos Aires

• Itai Hagman (UxP) — CABA

• Carlos Heller (UxP) — CABA

• Bernardo José Herrera (UxP) — Santiago del Estero

• Ricardo Herrera (UxP) — La Rioja

• Ana María Ianni (UxP) — Santa Cruz

• Rogelio Iparraguirre (UxP) — Buenos Aires

• Pablo Juliano (Democracia Para Siempre) — Buenos Aires

• Máximo Carlos Kirchner (UxP) — Buenos Aires

• Tomás Ledesma (UxP) — Entre Ríos

• Aldo Leiva (UxP) — Chaco

• Mónica Litza (UxP) — Buenos Aires

• Osvaldo Llancafilo (MPN) — Neuquén

• Dante López Rodríguez (UxP) — Catamarca

• Silvia Lospennato (PRO) — Buenos Aires

• Mónica Macha (UxP) — Buenos Aires

• Facundo Manes (Democracia Para Siempre) — Buenos Aires

• Mario Manrique (UxP) — Buenos Aires

• Varinia Lis Marín (UxP) — La Pampa

• Juan Marino (UxP) — Buenos Aires

• Germán Pedro Martínez (UxP) — Santa Fe

• Gisela Marziotta (UxP) — CABA

• Nicolás Massot (Encuentro Federal) — Buenos Aires

• Magalí Mastaler (UxP) — Santa Fe

• Gladys Medina (Independencia) — Tucumán

• Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) — Santa Fe

• Matías Molle (UxP) — Buenos Aires

• María Luisa Montoto (UxP) — Santiago del Estero

• Emilio Monzó (Encuentro Federal) — Buenos Aires

• Roxana Monzón (UxP) — Buenos Aires

• Micaela Morán (UxP) — Buenos Aires

• Cecilia Moreau (UxP) — Buenos Aires

• Leopoldo Moreau (UxP) — Buenos Aires

• María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo) — San Juan

• Nilda Moyano (UxP) — Santiago del Estero

• Estela Mary Neder (UxP) — Santiago del Estero

• Lisandro Nieri (UCR) — Mendoza

• Sebastián Nóblega (UxP) — Catamarca

• Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) — CABA

• Blanca Inés Osuna (UxP) — Entre Ríos

• Pablo Outes (Innovación Federal) — Salta

• Marcela Marina Pagano (Coherencia) — Buenos Aires

• Sergio Omar Palazzo (UxP) — Buenos Aires

• Liliana Paponet (UxP) — Mendoza

• María Graciela Parola (UxP) — Formosa

• Marcela Fabiana Passo (UxP) — Buenos Aires

• Esteban Paulón (Encuentro Federal) — Santa Fe

• Gabriela Pedrali (UxP) — La Rioja

• Juan Manuel Pedrini (UxP) — Chaco

• Paula Andrea Penacca (UxP) — CABA

• Julio Pereyra (UxP) — Buenos Aires

• Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) — Buenos Aires

• Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo) — San Juan

• Lorena Pokoik (UxP) — CABA

• Juan Carlos Polini (Democracia Para Siempre) — Chaco

• Luciana Potenza (UxP) — Buenos Aires

• Carlos Facundo Prades (PRO) — Santa Cruz

• Agustina Lucrecia Propato (UxP) — Buenos Aires

• Fabio José Quetglas (UCR) — Buenos Aires

• Florencio Randazzo (Encuentro Federal) — Buenos Aires

• Ariel Rauschenberger (UxP) — La Pampa

• Roxana Reyes (UCR) — Santa Cruz

• Vilma Ripoll (MST-FITU) — Buenos Aires

• Jorge Rizzotti (Democracia Para Siempre) — Jujuy

• Ana Clara Romero (PRO) — Chubut

• Jorge Antonio Romero (UxP) — Corrientes

• Yamila Ruiz (Innovación Federal) — Misiones

• Roberto Antonio Sánchez (UCR) — Tucumán

• Nancy Sand (UxP) — Corrientes

• Leandro Santoro (UxP) — CABA

• Natalia Silvina Sarapura (UCR) — Jujuy

• Sabrina Selva (UxP) — Buenos Aires

• Vanesa Raquel Siley (UxP) — Buenos Aires

• Guillermo Snopek (UxP) — Jujuy

• Martín Soria (UxP) — Río Negro

• Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) — Buenos Aires

• Julia Strada (UxP) — Buenos Aires

• Rodolfo Tailhade (UxP) — Buenos Aires

• Danya Tavela (Democracia Para Siempre) — Buenos Aires

• Martín Alberto Tetaz (UCR) — CABA

• Pablo Todero (UxP) — Neuquén

• Victoria Tolosa Paz (UxP) — Buenos Aires

• Eduardo Toniolli (UxP) — Santa Fe

• Alejandra Torres (Encuentro Federal) — Córdoba

• Eduardo Félix Valdés (UxP) — CABA

• Daniel Vancsik (Innovación Federal) — Misiones

• Brenda Vargas Matyi (UxP) — Buenos Aires

• Yolanda Vega (Innovación Federal) — Salta

• Pamela Fernanda Verasay (UCR) — Mendoza

• Alejandro Vilca (PTS-FITU) — Jujuy

• Luana Volnovich (UxP) — Buenos Aires

• Hugo Yasky (UxP) — Buenos Aires

• Pablo Raúl Yedlin (UxP) — Tucumán

• Carolina Yutrovic (UxP) — Tierra del Fuego

• Natalia Zabala Chacur (UxP) — San Luis

• Oscar Zago (MID) — CABA

• Natalia Zaracho (UxP) — Buenos Aires

• Christian Alejandro Zulli (UxP) — Corrientes

Se manifestaron en contra de sostener la ley:

• Sabrina Ajmechet (PRO) — CABA

• Lisandro Almirón (LLA) — Corrientes

• Pablo Ansaloni (LLA) — Buenos Aires

• Damián Arabia (PRO) — CABA

• María Fernanda Araujo (LLA) — CABA

• Martín Ardohain (PRO) — La Pampa

• Karina Ethel Bachey (PRO) — San Luis

• Nancy Ballejos (PRO) — Entre Ríos

• Beltrán Benedit (LLA) — Entre Ríos

• Bertie Benegas Lynch (LLA) — Buenos Aires

• Gabriela Besana (PRO) — Buenos Aires

• Alejandro Bongiovanni (PRO) — Santa Fe

• Gabriel Bornoroni (LLA) — Córdoba

• Mariano Campero (Liga del Interior Eli) — Tucumán

• Sergio Eduardo Capozzi (PRO) — Río Negro

• Pablo Cervi (Liga del Interior Eli) — Neuquén

• Facundo Correa Llano (LLA) — Mendoza

• María Florencia de Sensi (PRO) — Buenos Aires

• Romina Diez (LLA) — Santa Fe

• Nicolás Emma (LLA) — CABA

• José Luis Espert (LLA) — Buenos Aires

• Daiana Fernández Molero (PRO) — CABA

• Alida Ferreyra (LLA) — CABA

• Alejandro Finocchiaro (PRO) — Buenos Aires

• Carlos García (LLA) — Chaco

• Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) — Tierra del Fuego

• José Luis Garrido (Por Santa Cruz) — Santa Cruz

• Silvana Giudici (PRO) — CABA

• Gerardo Huesen (LLA) — Tucumán

• María Cecilia Ibañez (LLA) — Córdoba

• Fernando Adolfo Iglesias (PRO) — CABA

• Luciano Andrés Laspina (PRO) — Santa Fe

• Lilia Lemoine (LLA) — Buenos Aires

• Mercedes Llano (LLA) — Mendoza

• Lorena Macyszyn (LLA) — Buenos Aires

• Martín Maquieyra (PRO) — La Pampa

• Nadia Márquez (LLA) — Neuquén

• Álvaro Martínez (LLA) — Mendoza

• Nicolás Mayoraz (LLA) — Santa Fe

• Martín Menem (LLA) — La Rioja

• Gerardo Milman (PRO) — Buenos Aires

• Guillermo Montenegro (LLA) — Buenos Aires

• Francisco Monti (Liga del Interior Eli) — Catamarca

• Julio Moreno Ovalle (LLA) — Salta

• Paula Omodeo (CREO) — Tucumán

• Emilia Orozco (LLA) — Salta

• Santiago Pauli (LLA) — Tierra del Fuego

• José Peluc (LLA) — San Juan

• Luis Albino Picat (Liga del Interior Eli) — Córdoba

• Carolina Píparo (LLA) — Buenos Aires

• María Celeste Ponce (LLA) — Córdoba

• Manuel Quintar (LLA) — Jujuy

• Marilú Quiroz (PRO) — Chaco

• Cristian A. Ritondo (PRO) — Buenos Aires

• Laura Rodríguez Machado (PRO) — Córdoba

• Javier Sánchez Wrba (PRO) — Buenos Aires

• Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA) — Buenos Aires

• Diego Santilli (PRO) — Buenos Aires

• Santiago Santurio (LLA) — Buenos Aires

• María Sotolano (PRO) — Buenos Aires

• Aníbal Tortoriello (PRO) — Río Negro

• José Federico Tournier (Liga del Interior Eli) — Corrientes

• César Treffinger (LLA) — Chubut

• Patricia Vásquez (PRO) — Buenos Aires

• Lorena Villaverde (LLA) — Río Negro

• Martín Yeza (PRO) — Buenos Aires

• Carlos Raúl Zapata (LLA) — Salta

Se abstuvieron de votar:

• Ricardo Hipólito López Murphy (Republicanos Unidos) — CABA

• María Eugenia Vidal (PRO) — CABA

Votaron para insistir en la declaración de emergencia en pediatría:

• Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) – Córdoba

• Hilda Aguirre (UxP) – La Rioja

• Manuel Ignacio Aguirre (Democracia Para Siempre) – Corrientes

• Ernesto “Pipi” Ali (UxP) – San Luis

• Eugenia Alianello (UxP) – Chubut

• Walberto Allende (UxP) – San Juan

• Constanza María Alonso (UxP) – Buenos Aires

• Marcela Antola (Democracia Para Siempre) – Entre Ríos

• Jorge Neri Araujo Hernández (UxP) – Tierra del Fuego

• Lourdes Micaela Arrieta (Coherencia) – Mendoza

• Daniel Arroyo (UxP) – Buenos Aires

• Alberto Arrua (Innovación Federal) – Misiones

• Ana Fabiola Aubone (UxP) – San Juan

• Martín Aveiro (UxP) – Mendoza

• Jorge Antonio Ávila (Encuentro Federal) – Chubut

• Héctor W. Baldassi (PRO) – Córdoba

• Karina Banfi (UCR) – UCR – Buenos Aires

• Mario Barletta (Unidos) – Santa Fe

• Luis Eugenio Basterra (UxP) – Formosa

• Atilio Benedetti (UCR) – UCR – Entre Ríos

• Adolfo Bermejo (UxP) – Mendoza

• Tanya Bertoldi (UxP) – Neuquén

• Gabriela Besana (PRO) – Buenos Aires

• Emmanuel Bianchetti (PRO) – Misiones

• Gustavo Bordet (UxP) – Entre Ríos

• Victoria Borrego (Coalición Cívica) – Buenos Aires

• Sofía Brambilla (PRO) – Corrientes

• Gabriela Brouwer de Koning (UCR) – UCR – Córdoba

• Juan Fernando Brugge (Encuentro Federal) – Córdoba

• Santiago Cafiero (UxP) – Buenos Aires

• Pamela Calletti (Innovación Federal) – Salta

• Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) – Buenos Aires

• Mariano Campero (Liga del Interior ELI) – Tucumán

• Celia Campitelli (UxP) – Santiago del Estero

• Florencia Carignano (UxP) – Santa Fe

• Ana Carla Carrizo (Democracia Para Siempre) – CABA

• Soledad Carrizo (UCR) – UCR – Córdoba

• Pablo Carro (UxP) – Córdoba

• Sergio Guillermo Casas (UxP) – La Rioja

• Carlos Daniel Castagneto (UxP) – Buenos Aires

• Christian Castillo (PTS) – Frente de Izquierda Unidad – Buenos Aires

• Leila Chaher (UxP) – Jujuy

• Jorge Chica (UxP) – San Juan

• María Luisa Chomiak (UxP) – Chaco

• Gabriel Felipe Chumpitaz (Futuro y Libertad) – Santa Fe

• Carlos Cisneros (UxP) – Tucumán

• Julio Cobos (UCR) – UCR – Mendoza/ine

• Mariela Coletta (Democracia Para Siempre) – CABA

• Marcela Coli (Democracia Para Siempre) – La Pampa

• Carlos D’Alessandro (Coherencia) – San Luis

• Ricardo Daives (UxP) – Santiago del Estero

• Natalia de la Sota (Encuentro Federal) – Córdoba

• Rodrigo de Loredo (UCR) – UCR – Córdoba

• Mercedes de Mendieta (Izquierda Socialista FIT-Unidad) – CABA

• Agustín Domingo (Innovación Federal) – Río Negro

• Gabriela Beatriz Estévez (UxP) – Córdoba

• Emiliano Estrada (UxP) – Salta

• Eduardo Falcone (MID) – Movimiento de Integración y Desarrollo – Buenos Aires

• Mónica Fein (Encuentro Federal) – Santa Fe

• Agustín Fernández (Independencia) – Tucumán

• Carlos Alberto Fernández (Innovación Federal) – Misiones

• Elia Marina Fernández (Independencia) – Tucumán

• Ramiro Fernández Patri (UxP) – Formosa

• Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) – CABA

• Mónica Frade (Coalición Cívica) – Buenos Aires

• Andrea Freites (UxP) – Tierra del Fuego

• Ana Carolina Gaillard (UxP) – Entre Ríos

• Ignacio García Aresca (Encuentro Federal) – Córdoba

• José Luis Garrido (Por Santa Cruz) – Santa Cruz

• Silvana Micaela Ginocchio (UxP) – Catamarca

• Melina Giorgi (Democracia Para Siempre) – Santa Fe

• Diego A. Giuliano (UxP) – Santa Fe

• José Glinski (UxP) – Chubut

• Daniel Gollan (UxP) – Buenos Aires

• Álvaro González (PRO) – CABA

• Gerardo Gustavo González (Coherencia) – Formosa

• Gustavo Carlos Miguel González (UxP) – Santa Cruz

• Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) – Córdoba

• Ramiro Gutiérrez (UxP) – Buenos Aires

• Itai Hagman (UxP) – CABA

• Carlos Heller (UxP) – CABA

• Bernardo José Herrera (UxP) – Santiago del Estero

• Ricardo Herrera (UxP) – La Rioja

• Ana María Ianni (UxP) – Santa Cruz

• Rogelio Iparraguirre (UxP) – Buenos Aires

• Pablo Juliano (Democracia Para Siempre) – Buenos Aires

• Máximo Carlos Kirchner (UxP) – Buenos Aires

• Tomás Ledesma (UxP) – Entre Ríos

• Aldo Leiva (UxP) – Chaco

• Mónica Litza (UxP) – Buenos Aires

• Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) – Neuquén

• Juan Manuel López (Coalición Cívica) – Buenos Aires

• Ricardo Hipólito López Murphy (Republicanos Unidos) – CABA

• Dante López Rodríguez (UxP) – Catamarca

• Silvia Lospennato (PRO) – Buenos Aires

• Mónica Macha (UxP) – Buenos Aires

• Facundo Manes (Democracia Para Siempre) – Buenos Aires

• Mario Manrique (UxP) – Buenos Aires

• Varinia Lis Marín (UxP) – La Pampa

• Juan Marino (UxP) – Buenos Aires

• Germán Pedro Martínez (UxP) – Santa Fe

• Gisela Marziotta (UxP) – CABA

• Nicolás Massot (Encuentro Federal) – Buenos Aires

• Magalí Mastaler (UxP) – Santa Fe

• Gladys Medina (Independencia) – Tucumán

• Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) – Santa Fe

• Matías Molle (UxP) – Buenos Aires

• María Luisa Montotto (UxP) – Santiago del Estero

• Emilio Monzó (Encuentro Federal) – Buenos Aires

• Roxana Monzón (UxP) – Buenos Aires

• Micaela Morán (UxP) – Buenos Aires

• Cecilia Moreau (UxP) – Buenos Aires

• Leopoldo Moreau (UxP) – Buenos Aires

• María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo) – San Juan

• Nilda Moyano (UxP) – Santiago del Estero

• Estela Mary Neder (UxP) – Santiago del Estero

• Sebastián Noblega (UxP) – Catamarca

• José Núñez (PRO) – Santa Fe

• Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) – CABA

• Paula Omodeo (Creo) – Tucumán

• Blanca Inés Osuna (UxP) – Entre Ríos

• Pablo Outes (Innovación Federal) – Salta

• Marcela Marina Pagano (Coherencia) – Buenos Aires

• Sergio Omar Palazzo (UxP) – Buenos Aires

• Liliana Paponet (UxP) – Mendoza

• María Graciela Parola (UxP) – Formosa

• Marcela Fabiana Passo (UxP) – Buenos Aires

• Esteban Paulón (Encuentro Federal) – Santa Fe

• Gabriela Pedrali (UxP) – La Rioja

• Juan Manuel Pedrini (UxP) – Chaco

• Paula Andrea Penacca (UxP) – CABA

• Julio Pereyra (UxP) – Buenos Aires

• Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) – Buenos Aires

• Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo) – San Juan

• Lorena Pokoik (UxP) – CABA

• Juan Carlos Polini (Democracia Para Siempre) – Chaco

• Luciana Potenza (UxP) – Buenos Aires

• Carlos Facundo Prades (Por Santa Cruz) – Santa Cruz

• Agustina Lucrecia Propato (UxP) – Buenos Aires

• Fabio José Quetglas (UCR) – UCR – Buenos Aires

• Florencio Randazzo (Encuentro Federal) – Buenos Aires

• Ariel Rauschenberger (UxP) – La Pampa

• Verónica Razzini (Futuro y Libertad) – Santa Fe

• Roxana Reyes (UCR) – UCR – Santa Cruz

• Vilma Ripoll (MST) – Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad – Buenos Aires

• Jorge Rizzotti (Democracia Para Siempre) – Jujuy

• Ana Clara Romero (PRO) – Chubut

• Jorge Antonio Romero (UxP) – Corrientes

• Yamila Ruiz (Innovación Federal) – Misiones

• Roberto Antonio Sánchez (UCR) – UCR – Tucumán

• Nancy Sand (UxP) – Corrientes

• Leandro Santoro (UxP) – CABA

• Natalia Silvina Sarapura (UCR) – UCR – Jujuy

• Sabrina Selva (UxP) – Buenos Aires

• Vanesa Raquel Siley (UxP) – Buenos Aires

• Guillermo Snopek (UxP) – Jujuy

• Martín Soria (UxP) – Río Negro

• Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) – Buenos Aires

• Julia Strada (UxP) – Buenos Aires

• Rodolfo Tailhade (UxP) – Buenos Aires

• Danya Tavela (Democracia Para Siempre) – Buenos Aires

• Martín Alberto Tetaz (UCR) – UCR – CABA

• Pablo Todero (UxP) – Neuquén

• Victoria Tolosa Paz (UxP) – Buenos Aires

• Eduardo Toniolli (UxP) – Santa Fe

• Alejandra Torres (Encuentro Federal) – Córdoba

• José Federico Tournier (Liga del Interior ELI) – Corrientes

• Eduardo Félix Valdés (UxP) – CABA

• Daniel Vancsik (Innovación Federal) – Misiones

• Brenda Vargas Matyi (UxP) – Buenos Aires

• Yolanda Vega (Innovación Federal) – Salta

• María Eugenia Vidal (PRO) – CABA

• Alejandro Vilca (PTS) – Frente de Izquierda Unidad – Jujuy

• Luana Volnovich (UxP) – Buenos Aires

• Hugo Yasky (UxP) – Buenos Aires

• Pablo Raúl Yedlin (UxP) – Tucumán

• Carolina Yutrovic (UxP) – Tierra del Fuego

• Natalia Zabala Chacur (UxP) – San Luis

• Oscar Zago (MID) – Movimiento de Integración y Desarrollo – CABA

• Natalia Zaracho (UxP) – Buenos Aires

• Christian Alejandro Zulli (UxP) – Corrientes

Apoyaron el veto de Milei:

• Sabrina Ajmechet (PRO) – CABA

• Lisandro Almirón (LLA) – Corrientes

• Pablo Ansaloni (LLA) – Buenos Aires

• Damián Arabia (PRO) – CABA

• María Fernanda Araujo (LLA) – CABA

• Martín Ardohain (PRO) – La Pampa

• Martín Arjol (Liga del Interior ELI) – Misiones

• Nancy Ballejos (PRO) – Entre Ríos

• Beltrán Benedet (LLA) – Entre Ríos

• Bertie Benegas Lynch (LLA) – Buenos Aires

• Alejandro Bongiovanni (PRO) – Santa Fe

• Gabriel Bornoroni (LLA) – Córdoba

• Pablo Cervi (Liga del Interior ELI) – Neuquén

• Facundo Correa Llano (LLA) – Mendoza

• María Florencia De Sensi (PRO) – Buenos Aires

• Romina Diez (LLA) – Santa Fe

• Nicolás Emma (LLA) – CABA

• José Luis Espert (LLA) – Buenos Aires

• Daiana Fernández Molero (PRO) – CABA

• Alida Ferreyra (LLA) – CABA

• Alejandro Finocchiaro (PRO) – Buenos Aires

• Carlos García (LLA) – Chaco

• Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) – Tierra del Fuego

• Silvana Giudici (PRO) – CABA

• Gerardo Huesen (LLA) – Tucumán

• María Cecilia Ibañez (LLA) – Córdoba

• Fernando Adolfo Iglesias (PRO) – CABA

• Lilia Lemoine (LLA) – Buenos Aires

• Mercedes Llano (LLA) – Mendoza

• Lorena Macyszyn (LLA) – Buenos Aires

• Martín Maquieyra (PRO) – La Pampa

• Nadia Márquez (LLA) – Neuquén

• Álvaro Martínez (LLA) – Mendoza

• Nicolás Mayoraz (LLA) – Santa Fe

• Martín Menem (LLA) – La Rioja

• Gerardo Milman (PRO) – Buenos Aires

• Guillermo Montenegro (LLA) – Buenos Aires

• Francisco Monti (Liga del Interior ELI) – Catamarca

• Julio Moreno Ovalle (LLA) – Salta

• Emilia Orozco (LLA) – Salta

• Santiago Pauli (LLA) – Tierra del Fuego

• José Peluc (LLA) – San Juan

• Luis Albino Picat (Liga del Interior ELI) – Córdoba

• Carolina Píparo (LLA) – Buenos Aires

• María Celeste Ponce (LLA) – Córdoba

• Manuel Quintar (LLA) – Jujuy

• Marilú Quiróz (PRO) – Chaco

• Cristian A. Ritondo (PRO) – Buenos Aires

• Laura Rodríguez Machado (PRO) – Córdoba

• Javier Sánchez Wrba (PRO) – Buenos Aires

• Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA) – Buenos Aires

• Diego Santilli (PRO) – Buenos Aires

• Santiago Santurio (LLA) – Buenos Aires

• María Sotolano (PRO) – Buenos Aires

• Aníbal Tortoriello (PRO) – Río Negro

• César Treffinger (LLA) – Chubut

• Patricia Vásquez (PRO) – Buenos Aires

• Lorena Villaverde (LLA) – Río Negro

• Martín Yeza (PRO) – Buenos Aires

• Carlos Raúl Zapata (LLA) – Salta

Se abstuvo:

• Karina Ethel Bachey (PRO) – San Luis

(La Tecla)