En los últimos días se agravó el stock de cigarrillos en mayoristas y kioscos, vendiéndose un “atado” de 20 unidades a $500. Esto indica que es una excelente oportunidad para dejar de fumar.

El portal de noticias sanjuanino 0264 Noticias reveló que los paquetes de cigarrillos de 20 unidades se venden en hasta $500 pesos y que se están formando largas filas en los kioscos que aún cuentan con stock.

El aislamiento social preventivo y obligatorio afectó, entre otras actividades, a los tabacaleros, por lo que se descuenta que tardarán bastante tiempo en abastecer a todos los rincones del país.

Esto indica que es una gran oportunidad para dejar de fumar, sobre todo para aquellos que hace tiempo lo vienen pensando y no dan ese paso final que se necesita.

Según Google, en la última semana, las provincias en las que más se consultó en el buscador “cómo dejar de fumar” fueron Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Es importante tener en cuenta que la alimentación es clave: Comer frutas, verduras, hortalizas y lácteos no sólo desintoxican sino que además empeoran el sabor del cigarrillo, por lo que la sensación que genera fumar es de asco. Consumir mucha vitamina C es más que importante.

Por el contrario, evitar carnes, alcohol o café porque ellos realzan el sabor del tabaco y lo hacen mucho más atractivo.

Aprender a disfrutar

Fumar NO es un placer. El tabaco es enemigo de los verdaderos placeres, desde los más intensos hasta los más sutiles. Afecta nuestra capacidad para disfrutarlos, y destruye nuestro cuerpo y nuestra mente sin dejar nada a cambio. No nos acompaña ni tranquiliza, no soluciona problemas ni aporta deleites, sólo carcome todos los rincones del organismo y todas las facetas del espíritu.

Para que dejar de fumar sea un placer hay que hacer algo más que quitar el cigarrillo de los labios, se debe adoptar una nueva manera de considerar la vida y de valorarse a uno mismo. Hay que aprender, también, a disfrutar plena e intensamente de los verdaderos placeres, hasta los más intrascendentes, sin la necesidad de adosarles un cigarrillo encendido. El que deja de fumar puede transitar por las distintas vivencias y estados del ánimo disfrutando de la nueva sensibilidad que presenta un organismo libre de tóxicos y una mente abierta a la vida; a los aspectos y valores positivos de la vida.

Los que puedan dejar de fumar 10 años consecutivos logran disminuir el riesgo de aparición de cáncer de pulmón entre 30% y 50%, respecto de quienes siguieron fumando, a los 15 años sin tabaco el riesgo de enfermedad coronaria es comparable al de una persona que nunca fumó, mientras que cuando se llega a la cima de los veinte años, el riesgo aumentado de morir por causas vinculadas al tabaquismo, incluyendo enfermedad pulmonar y cáncer, se equipara a si nunca hubiese fumado” un solo cigarrillo en su vida.

Rutina para dejar de fumar definitivamente:

Para comprender de qué se trata, aquí la rutina establecida para el día 1 de cambio de conducta:

Antes de ir al grano, es importante destacar que, en vez de cigarrillos, hay que abastecerse de caramelos, chupetines, snacks y demás para mantener la boca entretenida y calmar la ansiedad. Ahora bien, esto se puede hacer de manera natural entrando a una dietética y comprar cosas mucho más saludables que las que se venden en cualquier kiosco tradicional.

ACUESTESE MÁS TEMPRANO ESTA NOCHE PARA QUE:

Proporcione a sus nervios un buen descanso. Mañana comprenderá que puede levantarse más temprano y más descansado.

ANTES DE ACOSTARSE, HAGA LO SIGUIENTE:

> Realice una corta caminata, respire profundamente.

> Dese una ducha o baño tibio.

> Si tiene la costumbre de beber algo caliente, bébalo, pero no beba ningún OTRO LIQUIDO. Su consumo de alcohol debe reducirse a cero (0) durante cinco (5) días.

> Repita su decisión varias veces: “Hoy me he propuesto dejar de fumar”.

> Coloque este PLAN cerca de su cama. Lo necesitará al levantarse.

PONGA EL DESPERTADOR MEDIA HORA MÁS TEMPRANA QUE DE COSTUMBRE:

> Dése una ducha o baño antes del desayuno. Esto es un DEBER dentro del plan.

> Beba 1 o 2 vasos de agua tibia antes del desayuno.

> Sírvase un tazón grande de frutas frescas en el desayuno. Como norma general, consuma frutas frescas y jugo de frutas durante las primeras 24 horas.

> Si cree que no podrá pasar el día sin ingerir algún alimento sólido, entonces tome un desayuno sin prisa (vea el menú más abajo).

PENSAMIENTO AL DESPERTARSE

“Anoche me propuse dejar de fumar por mi propio bien y el de mi familia”.

EJERZA SU FUERZA DE VOLUNTAD DICIENDO:

“Me he propuesto NO VOLVER A FUMAR por fuerte que sea el deseo”. Repítase esta frase varias veces y ¡cúmplala!

LEVÁNTESE… VAYA A LA COCINA Y BEBA:

1 o 2 vasos de limonada tibia o agua tibia, si es posible.

No se detenga cerca de la cafetera.

LUEGO, AL BAÑO

1ro.: una ducha o baño tibio de 5 minutos. El agua tibia ayuda a calmar los nervios.

2do.: Si es una ducha, debe terminar con agua ligeramente más fría.

¿Sabía Ud. que a mucha gente se le hace difícil dejar de fumar a causa de su alimentación porque algunos alimentos son estimulantes y provocan un intenso deseo de fumar?

USTED DEBE EVITAR:

> Pimienta,

> alimentos sazonados,

> mostaza,

> vinagre,

> ají picante,

> carne,

> aceitunas condimentadas,

> queso fuerte y

> postres muy dulces.

ABSTÉNGASE DE TODAS LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS.

Ud. debe alimentarse hoy con:

> Frutas frescas,

> jugo de frutas ricas en vitamina C (mandarinas, naranjas, pomelos, limones) también tomates, perejil.

LAVE LOS RESIDUOS DE SU ORGANISMO.

Limpie cada célula para resistir el deseo intenso de fumar.

QUITE ESA CAFETERA DE LA VISTA

El café es un estimulante, aumentará su deseo de fumar.

Sustitúyalo con algún café a base de cereales que se adquiere en cualquier negocio.

AHORA, A DESAYUNAR

Frutas y jugo de frutas durante las primeras 24 horas. Si usted siente mucho apetito, he aquí un menú equilibrado sugerido para usted por el dietista de un hospital:

> Jugo de frutas.

> Huevos duros (sin pimienta)

> Frutas frescas o cocidas.

> Pan integral tostado.

LO MÁS IMPORTANTE: Olvídese de su peso por unos cuántos días. Su principal tarea ahora consiste en dejar de fumar. El control del peso vendrá un poco más tarde.

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL DESAYUNO

Respire profunda y rítmicamente AL AIRE LIBRE, aunque sea en un patio interno o balcón

De un corto paseo a pie.

¿Es demasiado simple? ¡No se engañe! Es de vital importancia. Es un DEBER después de cada comida.

YA ESTÁ EN SU TRABAJO… ¡TENGA CUIDADO!

1. La tensión puede recrudecer el deseo. Si éste llega… recuerde, ¡usted no tiene tabaco! Usted ha dejado de fumar. Inmediatamente haga lo siguiente:

a) Ejerza su voluntad repitiéndose: “ME PROPONGO DEJAR DE FUMAR”.



b) Silenciosamente pida a Dios: “Dame fuerzas”. CONTINUE PIDIENDO. El deseo se debilitará.

c) Le ayudarán algunos masticables, caramelos, pastillas.

2. Algún amigo le preguntará: “¿Querés fumar?”. Su respuesta: “No, gracias, he decidido dejar de fumar”. Contestando así, fortalecerá su decisión.

3. En el trabajo, entre las 8:00 y las 12:00, tome 3 vasos de agua. No gaseosa. Los líquidos disminuyen el deseo intenso de fumar.

AL MEDIODÍA

Evite a los compañeros que fuman durante el almuerzo, si es posible.

Si siente necesidad de comer algo más que frutas, evite frituras o carne muy sazonada:

Ensalada de fruta o verduras (con poco o ningún aderezo).

Sopa, medianamente sazonada.

Jugo de frutas.

Inmediatamente después del almuerzo SALGA AL AIRE LIBRE y camine durante 10 minutos. Si es posible, RESPIRE PROFUNDAMENTE.

Pensamiento del mediodía: “¡Claro que será difícil, pero en ese momento estoy venciendo el hábito de fumar!”.

SU PRIMERA TARDE

Durante la primera parte de la tarde, comuníquese con su compañero de equipo (es importante conseguir un amigo con quien seguir el Plan). ANÍMELO.

Ingestión de líquidos en la tarde: Continúe limpiando las células del cuerpo.

Beba agua o jugo de frutas a intervalos regulares.

USTED PUEDE DEBILITAR EL DESEO INTENSO

Comience respirando rítmicamente. El oxígeno ayuda a relajarse. Repita su resolución: “ME PROPONGO DEJAR DE FUMAR”.

RECUERDE ESTO: “Los fallecimientos de los fumadores son 58% más frecuentes que los de aquellos que no fuman”. (Del folleto fumar o no fumar, de la Sociedad Estadounidense del Cáncer).

En casa, después del trabajo: EVITE ESTAR OCIOSO: es peligroso, especialmente ahora. Manténgase ocupado en su pasatiempo favorito, aunque sea por breves minutos.

EN ESPECIAL: Aléjese de sillón tan cómodo, su favorito, donde con frecuencia se sentaba a fumar.

REHUSE CUALQUIER BEBIDA ALCOHOLICA. Un solo sorbo puede conducirlo directamente a fumar.

LA CENA:

Para Usted, será de frutas, ¿recuerda? Pero, si necesita más, he aquí un buen menú:

> Sopa (ligeramente sazonada).

> Ensalada de verduras frescas con muy poco o ningún aderezo.

> Pan o tostadas.

> Leche o jugo de frutas.

NO SE DEMORE DEMASIADO

Es peligroso quedarse por mucho tiempo en la mesa. El buen alimento y la buena conversación … suelen incitar a fumar después de comer.

Levántese y retírese de la mesa.

PARA HACER INMEDIATAMENTE

¡Cuidado! Aléjese también de aquel sillón favorito donde con tanta frecuencia se sentaba a fumar después de comer.

RESPIRE AIRE PURO durante unos minutos y, si es posible, haga un ligero ejercicio.

PIENSE EN ESTO: Las investigaciones médicas dicen: “La proporción de fallecimientos por cáncer de pulmón, es 10 veces mayor en los fumadores que en los que no fuman”.

> Tome una ducha o baño relajante, pero no demasiado caliente.

> Fije el despertador a una hora temprana para tener tiempo de darse un baño o ducha por la mañana y para desayunarse sin prisa.

> Coloque este PLAN cerca de la cama para que sea lo primero que vea por la mañana.

(Urgente 24)