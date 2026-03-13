Comienza la Liga Nuevejuliense de Tenis







Hoy viernes se puso en marcha la primera fecha de la liga nuevejuliense de tenis. Durante los próximos dos fines de semana, se llevarán a cabo, en el Club Atlético San Martín, torneos de las categorías primera, tercera y Damas “A”. En “Supernova Deportivo” (Supernova 97.9) charlamos con Federico Mascheroni, miembro de la subcomisión de tenis del Santo, que nos contó todo lo que es necesario saber acerca de la competencia.



Tras el éxito que significó el armado de la Liga en 2025 y la implementación de un ranking, los participantes comenzarán a defender los puntos obtenidos en los torneos del año pasado. Los cuatro mejores preclasificados del cuadro de primera son Ignacio Coronel, Nehuen Bracco, Cristian “Papu” Scardino y Juan Bautista “Vasco” Artola. Además, Mascheroni explicó en qué consiste la iniciativa “Démosle pelota al autismo”, impulsada por el Instituto de Neurología Cognitiva, a la cual el tenis del club San Martín se sumó y cualquier persona puede aportar.