Comienza campaña de vacunación contra el VSR

A partir del próximo lunes 12 de enero, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de 9 de Julio pondrá en marcha una campaña clave para la salud infantil de la región. La iniciativa busca inmunizar a las embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, un periodo crítico donde la transferencia de anticuerpos a través de la placenta garantiza la protección del bebé durante sus primeros meses de vida.

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es el patógeno con mayor incidencia en las infecciones respiratorias agudas en niños pequeños. Aunque en adultos suele manifestarse como un resfriado común, en los lactantes el panorama es distinto: se estima que hasta un 30% de los casos deriva en complicaciones graves del sistema respiratorio bajo. Cada año, la llegada del otoño y el invierno provoca una saturación en las consultas pediátricas y un aumento considerable de las internaciones en menores de un año.

La transmisión del virus ocurre de manera similar a otras afecciones respiratorias, propagándose mediante las microgotas que se expulsan al toser o estornudar, así como por el contacto directo con superficies contaminadas. Ante este escenario, los especialistas subrayan que, si bien el lavado de manos y el aislamiento preventivo en caso de síntomas son medidas útiles, la vacunación materna representa la herramienta de prevención más eficaz para proteger a los recién nacidos menores de seis meses, quienes son los más vulnerables a desarrollar cuadros críticos.

El operativo se llevará a cabo en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la planta urbana. Los centros estarán habilitados de lunes a viernes, en el horario de 8 a 18 horas, y la atención se realizará por orden de llegada. Las autoridades locales recordaron la importancia de que esta dosis se administre de forma complementaria al resto de las vacunas obligatorias del calendario gestacional.