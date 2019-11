Comer en estación: ¡Espárragos!

(por Mónica Gómez)

El planeamiento de la dieta semanal es fundamental para que una gran cadena detrás de ese alimento se ponga en marcha. Nuestro deber es informarnos, buscar precios, investigar sobre productos de estación, eso no solo nos beneficia, sino que también impulsa una producción que se incrementa a demanda. Contribuimos con una relación simbiótica entre el medio ambiente y nosotros. Hacer hincapié en la educación sobre la producción en estación es la base para que ese vínculo se construya desde de nuestro hogar. Así todos deberíamos tomar, no solo conciencia, sino también la iniciativa de un consumo responsable y actuar en consecuencia de, y no como a causa de algo.

Toda esta valoración de los productos de estación tiene injerencia en muchas cursos de la vida de un producto. En la de aquellos que lo ayudan a crecer y en la sociedad que se sienta en torno a la producción de ese alimento. Por ese motivo fomentarlo es prioridad para estimular ese accionar colectivo y social. Con la expectativa de difundir e incluir en los menús de restauran de todo el país estos productos de estación, se presenta la propuesta MESA DE ESTACION.

Uno de los productos que se encuentran de temporada en primavera son los espárragos. Proveniente de la zona central de nuestro país la principal zona productora es el sur de Santa fe, San Juan Mendoza Córdoba y el nordeste de la provincia de Buenos Aires Este vegetal que denota haber estado en la gastronomía desde la época de los egipcio. Toma el nombre probablemente de los persa “asparag” lo cual significa retoño, haciendo alusión a el tamaño de la semilla y su crecimiento.

Se clasifican por el color, podes encontrar los verdes, violetas y blancos. Estos últimos se cultivan sin luz solar de forma directa. Crecen bajo la tierra y generan un calibre más grande a comparación de las otra variedad ya que necesita más fuerza para salir de debajo. Siendo los verde la variedad más consumida. A la hora de limpiarlos la gran mayoría descarta los tallos y consume solo los Turiones o puntas. Aunque la parte inferior sea más fibrosa también es muy nutritiva y sabrosa. Se utilizan en preparaciones como rellenos o sopas.

Los valores nutricionales son altos y eso lo convierte en un producto nutritivo por excelencia. Hay que aprovechar su momento y consumirlos en forma regular para que la producción no sea solo en pos de las exportaciones. Para que los incorpores de manera fácil y sencilla te traigo esta rica receta.

Tarta de Jamón y Espárragos

Necesitas:

Harina 200grs

Manteca fría 100grs.

Agua fría 4/6 cdas

Sal

Romero

Huevos 4

Queso Reggianito 150grs.

Queso crema 65grs.

Pimienta

Jamón 250grs.

Queso barra 250grs.

Procedimiento:

Realizar un arenado con la manteca y la harina, integrar con el romero y el agua hasta formar una masa Sable salada. Llevar a la heladera. El ligue es batir los huevos con los quesos, la sal y pimienta. Los espárragos hay que limpiarlos y saltearlos en sartén con aceite de oliva. Forrar un molde con la masa cubrir con jamón, los espárragos y por último el ligue. Llevar a horno por 180º por 45 minutos.