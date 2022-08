Colesterol: 5 hábitos para evitar que tus arterias se tapen

¿Qué hacer para que no se tapen las arterias? Además de controlar el colesterol, hay otros hábitos clave para tus arterias y corazón.

Tener colesterol alto afecta de varias maneras a la salud. No solamente es un enemigo silencioso del corazón (ya que a veces no se presentan síntomas) sino que además, aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, obesidad, obstrucción de arterias, entre otras afecciones. Para evitar que esto último ocurra, es importante hacer cambios para una vida saludable, como no comer ciertos alimentos y adoptar otros tantos hábitos que ya detallaremos.

¿Qué hacer para que no se tapen las arterias? Los mismos hábitos que se usan para ayudar a la salud del corazón, y reducir los niveles de colesterol, sirven para prevenir la aterosclerosis.