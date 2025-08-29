Coimasgate: nuevos allanamientos a la ANDIS y a la droguería Suizo Argentina

Por Redacción Extra Digital

El juez Sebastián Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de los hermanos Kovalivker y del ex titular de la agencia. Buscan rastrear la ruta del dinero tras la difusión de más de 50 audios entregados por el periodista Mauro Federico.

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un nuevo capítulo con una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello. Los procedimientos se realizaron tanto en las sedes del organismo estatal como en las oficinas de la droguería Suizo Argentina S.A., propiedad de los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

La medida se adoptó luego de que la Justicia recibiera más de 50 grabaciones aportadas por el periodista Mauro Federico, en las que el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, detallaría un esquema de sobornos ligados a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Spagnuolo ya nombró formalmente a sus abogados defensores, lo que indica un inminente cambio en su rol procesal.

Investigación sobre coimas y sobreprecios

En el marco de la causa, Casanello también hizo lugar a un pedido del fiscal Franco Picardi y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los involucrados, con el objetivo de seguir la ruta del dinero. Además, se ordenó bloquear cualquier acceso a cajas de seguridad en entidades bancarias por parte de los imputados.

Fuentes judiciales confirmaron que se libraron oficios a la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central para detectar movimientos financieros sin justificación, tanto en pesos como en dólares.

Registros, dólares y cajas fuertes vacías

Durante los allanamientos previos en las viviendas de los hermanos Kovalivker, ubicadas en los barrios privados La Isla y El Golf de Nordelta, se incautaron 266.000 dólares en efectivo y siete millones de pesos que estaban en el auto de uno de los empresarios. En la casa del otro, los agentes encontraron cajas fuertes abiertas y aparentemente vaciadas a las apuradas, lo que alimentó las sospechas sobre una posible fuga de evidencia.

Audios comprometedores y nombres cercanos al poder

Los audios, que según fuentes judiciales fueron grabados entre agosto y octubre de 2024, detallan supuestos pedidos de comisiones por parte de representantes de Suizo Argentina a laboratorios, quienes luego habrían redirigido parte de esos pagos a funcionarios nacionales.

En el expediente, los investigadores intentan determinar si parte de esos fondos habrían llegado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien según los testimonios y grabaciones, habría recibido el 3% de esos contratos irregulares. También aparece mencionado su operador político más cercano, Eduardo «Lule» Menem.