Cierre de Fate: golpe a la industria

La emblemática fábrica de neumáticos Fate anunció el cese definitivo de sus operaciones, marcando el fin de una era para la industria nacional. La decisión, comunicada formalmente en las primeras horas de la jornada, implica el cierre de su histórica planta en San Fernando y el despido directo de 920 trabajadores, en un contexto de máxima tensión social y política.

El clima en los alrededores de la planta de Virreyes es de absoluta incertidumbre. Mientras grupos de operarios mantienen una protesta en los techos del complejo industrial, el Gobierno Nacional ha intervenido de urgencia dictando la conciliación obligatoria por un período de 15 días. Esta medida busca suspender las desvinculaciones y abrir una instancia de negociación, aunque fuentes cercanas a la familia Madanes Quintanilla, propietaria de la firma, insisten en que la liquidación del negocio es «irrevocable».

El directorio de la compañía justificó la drástica medida señalando una combinación de factores que tornaron inviable la producción local. En un comunicado oficial, la empresa apuntó a la pérdida de competitividad frente al «aluvión» de importaciones, principalmente de origen chino, y a una «abusiva sobrecarga impositiva» que, sumada a la alta conflictividad gremial, terminó por estrangular los márgenes operativos.

Fate, que nació en 1940 como Fábrica Argentina de Telas Engomadas, había advertido durante todo el año 2025 sobre la fragilidad de su situación. Sin embargo, el desenlace sorprendió por su inmediatez. La firma aclaró que procederá a la liquidación total de sus activos para cumplir con las indemnizaciones legales y sus compromisos con proveedores y entidades financieras.

Reacciones y parálisis sectorial

El impacto de la noticia ha trascendido las fronteras de San Fernando. La Unión Industrial Argentina (UIA) lamentó el cierre y advirtió que la apertura comercial sin medidas que fomenten la competitividad interna está destruyendo empleos calificados. Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) denunció el cierre como una maniobra para precarizar las condiciones laborales en el marco de la Reforma Laboral que se debate actualmente en el Congreso.



En las terminales automotrices del país la preocupación es técnica y logística. Fate era un proveedor clave de equipo original; su desaparición obliga a las automotrices a rediseñar sus esquemas de abastecimiento y depender exclusivamente de productos importados o de las otras dos fabricantes locales, Pirelli y Bridgestone, que también atraviesan procesos de reestructuración.

El fuerte operativo policial en los accesos a la planta refleja la gravedad de un conflicto que promete escalar. La conciliación obligatoria ofrece una tregua administrativa, pero para las 920 familias afectadas y para el mapa industrial argentino, el anuncio de hoy representa una herida profunda difícil de sanar.