Chuck Norris, se fue el ícono que subía de nivel, no envejecía



El mundo del cine y de las artes marciales está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Ray «Chuck» Norris, el icónico actor y siete veces campeón mundial de kárate. Norris falleció la mañana del jueves 19 de marzo de 2026 en su residencia de Kauai, Hawái, apenas nueve días después de haber celebrado su 86º cumpleaños. La noticia fue comunicada oficialmente por su familia este viernes a través de una declaración en sus redes sociales, donde destacaron que el actor partió de manera repentina pero en paz, rodeado de sus seres queridos.

La hospitalización de Norris a principios de esta semana debido a una emergencia médica ya había generado preocupación entre sus seguidores, aunque el propio actor se había mostrado optimista días antes. En un video publicado por su cumpleaños el pasado 10 de marzo, se le veía entrenando con la energía que lo caracterizó siempre, acompañando las imágenes con la frase: «Yo no envejezco, yo subo de nivel«. Esa imagen de invulnerabilidad, que alimentó durante décadas una inabarcable colección de mitos y memes en internet, hace que su partida se sienta, para muchos, como el final de una leyenda que parecía desafiar las leyes de la naturaleza.

La trayectoria de Chuck Norris es la historia de un ascenso forjado en la disciplina. Tras descubrir el Tang Soo Do mientras servía en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur, regresó a su país para dominar el circuito de torneos de artes marciales en los años 60. Su salto definitivo al cine se produjo tras entablar amistad con Bruce Lee, lo que derivó en uno de los enfrentamientos más memorables de la historia del séptimo arte: el duelo en el Coliseo Romano en la película «El camino del dragón» (1972). Aquella escena no solo consolidó su estatus como luchador de élite, sino que le abrió las puertas de una industria que buscaba un nuevo tipo de héroe de acción.

Durante los años 80, Norris se convirtió en la cara visible del cine de acción patriótico y de rescate. Títulos como Desaparecido en Acción (1984), la icónica Lobo Solitario (1983) e Invasión U.S.A. (1985) lo posicionaron como una figura central de la productora Cannon Films, encarnando al hombre solitario capaz de enfrentar ejércitos enteros. Su presencia en la pantalla se definía por una mezcla de estoicismo, su característico vello facial y una técnica de combate impecable que rara vez requería de dobles de riesgo. Tambien fue parte de una de la entregas de la saga de “Los Indestructibles”, ese recreo que, de la mano de Sylvester Stallone, trajo de vuelta a los icónicos actores de las peliculas de acción de los 80.

A pesar de su éxito en el cine, fue la televisión la que le otorgó una longevidad profesional inusual. En 1993 debutó como Cordell Walker en Walker, Texas Ranger, una serie que se mantuvo en antena durante ocho temporadas y que redefinió su imagen para una nueva generación. El personaje, un agente de la ley con un código moral inquebrantable que prefería resolver los conflictos con una patada giratoria antes que con un arma, se convirtió en un fenómeno global, llegando a ser nombrado Ranger de Texas honorario por el gobernador Rick Perry años después.

Chuck Norris deja un legado que trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno de la cultura digital. Los «Chuck Norris Facts», una serie de bromas hiperbólicas sobre su fuerza sobrehumana, lo transformaron en el primer gran meme global, algo que el actor siempre aceptó con buen humor. Símbolo de resistencia, una personalidad que, hasta su último aliento, prefirió decir que simplemente estaba «subiendo de nivel».