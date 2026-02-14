César Gatti : «El basural nunca se apaga»



La mañana de este sábado arrancó con aromas de basural. No es nueva la fragancia, pero es la que está de moda. Un efecto colateral de esta novela en continuado que cada dia suma un nuevo capítulo. Y el jueves por la tarde, más precisamente, tuvo uno de los importantes. Por eso, el Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, Cesar Gatti, aportó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la otra cara de los reiterados incendios en el basural de 9 de Julio.

Sus declaraciones se refieren al accionar del cuerpo activo en estas circunstancias, pero comenzó aclarando que “la jornada de ayer (por la del jueves) fue de labor intensa porque si bien nosotros, por protocolo no trabajamos de noche, si lo hizo el personal municipal, haciendo fosas para tirar agua con el regador para hacer contención durante toda la noche y continuaron en la madrugada”.

Interrogado sobre el motivo de no actuar de noche explicó: “Hay varias cosas que no se trabajan de noche, una es el incendio del basural y otro es el rescate acuático, porque son muy peligrosos”.

Sobre los riesgos de trabajar en el basural, Gatti respondió: “Porque no estás en un piso firme. Ya de día es peligroso, caes en un pozo, no sabés lo que hay abajo. Nos ha pasado”.

Y reafirma una verdad, el fuego en el basural nunca se apaga: “Es casi imposible apagarlo. Hay muchos metros de basura, en varios lugares hasta 12 metros y esa basura no está compactada y el peligro es que debajo se forman canaletas, túneles, chimeneas. Estás trabajando y a 150 metros empieza una chimenea y al rato tenes una llama viva. Es todo material combustible”.

Gatti resalta asimismo la labor del personal municipal: “Nunca dejaron de trabajar; ellos están continuamente en el basural, con máquinas, regador y herramientas”. Y marca la diferencia con la labor que realizan, ante un siniestro: “El personal municipal no trabaja a la misma distancia que lo hacemos nosotros: primero están sobre las máquinas; segundo lo hacen sobre un piso firme porque son elementos pesados; tercero: hay calles donde se transita continuamente donde van y vienen los camiones recolectores. Es distinto a nuestra labor que vamos cerca para poder aplacarlo y cortar el avance”.



El alto costo de las operaciones

Consultado sobre el costo operativo de tantas unidades describió: “40 litros de combustible por unidad, aproximadamente, las horas hombre de los voluntarios, siempre volves con 3 o 4 líneas de mangueras rotas, cortadas, pinchadas etc. Es mucho el gasto que tiene que afrontar la comisión y según las horas de combate contra el fuego se debe proveer la comida. Ayer tuvimos la suerte que el viento jugó a favor”. En la tarde del jueves se movilizaron 6 unidades, incluyendo el camión cisterna del destacamento de Patricios, 40 hombres más los 3 regadores de la Municipalidad, las retroexcavadoras y una pala mecánica”.

Finalmente, César Gatti referenció el gasto que significa la vestimenta total de un bombero activo para combatir el siniestro. El equipo de protección personal lo ubicó en 5.200 dólares (incluye casco, guantes, traje, calzado, etc.) “a eso le tenés que agregar lo que es ropa de gala, ropa de guarnición, ropa de fajina, ropa para incendio de pasto o forestal, todo sale mucho dinero y a veces o siempre el limitante es el dinero. Nunca llegas, siempre estas un paso atrás”.

Convocatoria de aspirantes con inclusión de mujeres bomberas

En otro orden de cosas, Gatti explicó los pasos a seguir con la inscripción para las personas interesadas en incorporarse como bombero voluntario que abre el próximo miércoles 18 de febrero. Por primera vez la misma alcanza a las mujeres. Las consultas podrán realizarse desde ese día de 19 a 21 hs en el cuartel, Avenida Vedia 341. La inscripción para aspirantes estará abierta hasta el 27 de febrero, de lunes a viernes.

¿Qué se necesita? Aportar documentación requerida en su totalidad y se recomienda: no llamar al cuartel y no utilizar redes sociales. Esta prevista una charla informativa con los estudiantes el 5 de marzo. El 10 de marzo comenzarían las clases de instrucción que en un primer tramo serán dos veces por semana.

Requisitos? Tener entre 18 y 30 años; residir en la planta urbana de 9 de Julio; tener estudios primarios completos; poseer buen estado físico y psicológico.

Y la documentación requerida es Fotocopia del DNI de ambos lados, Certificado de antecedentes penales, Constancia de estudios primarios completos y Certificado médico de aptitud física.



