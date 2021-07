Casos policiales: El filicidio       

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

El caso de Adriana Cruz (ocurrido el 20/3/2012) saltó a la luz cuando una mujer mató a su hijo por venganza a su marido, fue un acto criminal como consecuencia de algún trastorno de la personalidad donde hubo un punto detonante que la llevó a cometer el delito, sería el hecho de que su ex marido ya tiene una nueva pareja y ella no es capaz de soportar ese abandono, porque además su historial es violento según su otra hija.

Factores Neurobiológicos: “…La Psicopatía como un trastorno grave de la personalidad caracterizado por anomalías emocionales y conductuales, con los procesos cognitivos conservados. Es una condición de la estructura de la personalidad en donde el individuo construye de manera alterada la forma de vivenciar el mundo, no el conocimiento racional del mismo. Es decir, el paciente no tiene una dificultad en el conocimiento racional de lo captado y aprendido, sino en la forma de vivenciarlo. Una persona que ha cometido y puede, por ejemplo, entender y razonar las leyes, las normas de convivencia socioculturales, las consecuencias de sus actos, los potenciales castigos; pero lo que no puede es vivenciar esas circunstancias, “Vivenciar los conceptos del yo”. Este concepto presenta una enorme importancia médico-legal, pues estas personas pueden entender y dirigir sus actos, (procesos cognitivos), pero en un estado de “ausencia de vivencia ” de los peligros contra el mismo y contra el mundo que lo rodea; incluye y exige adaptación social a través de normas de convivencia…”(…)

“… Violencia y trastornos de la personalidad; el común denominador de la violencia asociada a TP, salvo algunas excepciones como la psicopatía, es la ira. Se trata de una emoción que se expresa con rabia, resentimiento o irritabilidad.(…) La ira puede activarse por diversas circunstancias. A) por la sospecha, el fanatismo, los celos patológicos o la venganza (trastorno paronoide de la personalidad); por la intolerancia a la frustración y el enfado intenso por recibir un trato diferente al esperado (trastorno narcisista); por la necesidad de liberar la tensión utilizando la escisión como mecanismo de defensa o por el miedo a la perdida (trastorno límite)…” con respecto a la ira se mencionan los aspectos que entrarían dentro de este caso.

En este caso, Adriana sufría de algún trastorno que ha tenido otros episodios, por eso al ser arrestada se recomienda una pericia psiquiátrica, también consultar si estaba en tratamiento, pedir una historia clínica y saber la relación que ella tenía con sus padres, para saber la construcción de vínculos; como formo su personalidad y entender porque adopto esa forma de venganza. Además saber si con un buen tratamiento y acompañamiento, esta muerte se podría haber evitado.

El Material consultado para el análisis y del cual se mencionan algunas líneas es del libro: Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Autor: Guillermo Nicolas Jemar.-Editorial Salermo.