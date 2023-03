Carta de lectores

Carta abierta con relación a las elecciones de la Coop. eléctrica y de servicios de 9 de Julio

Quisiera referirme con relación a la elección de delegados de la CEYS de 9 de julio a realizarse este próximo domingo 12 de marzo de 2023.

En realidad, es bueno en primer lugar tratar de tener memoria, después tener la mayor coherencia posible al momento de votar y de elegir a las personas que podrán dirigir los destinos de nuestra Cooperativa Eléctrica y de Servicios de nuestra ciudad. La historia indica que siempre y entre los cuales me incluyo, siempre manifestamos nuestro permanente descontento con el consejo de administración de turno, esto no es de ahora y por eso llamo a no perder la memoria.

Recuerdo que la conducción que existía y parecía que se encontraba enquistada en el manejo de nuestra Ceys, se mantuvo desde el año 2005 hasta abril del año 2018, si mal no recuerdo, en ese momento se logra cambiar y remover las autoridades de ese período, parecía que soplaban aires de cambios, volvía a renacer la supuesta esperanza de una gestión ejemplar y muy superior a la que se tenía en esos momentos, yo era una de las personas que sin saber mucho, me dejaba llevar por los comentarios populares, sin conocimiento, criticaba y pedía cambios como la mayoría de los contribuyentes y asociados a nuestra Ceys.

Es por ello, que hoy a pocas horas de que tengamos la posibilidad de volver a poner a las personas más idóneas al frente de esta institución, la cual maneja un presupuesto igual o superior al presupuesto municipal, pongamos a las personas correctas, que buscan lo mejor y que gozan de la idoneidad para hacerlo, poque creo que a partir del 2018 cometimos el error de sacar sin analizar los costos que esto nos traería, colocando a personas nuevas en su más alto grado de incompetencia para estar al frente de dicha institución.

Esa antigua conducción del 2004 al 2018 contaba con una de las personas más capacitadas y preparadas en cooperativismo, no solo de reconocimiento local, sino provincial y nacional al frente del consejo, después uno lo puede aceptar o no, pero era la realidad. Al mismo tiempo se contaban con distintos cuadros de administración y gestión, que de manera conjunta con el consejo de administración lograron entre otras cosas: CEYS HOGAR, TELEFONÍA E INTERNET, LOCAL DE COBRANZA, CAJERO AUTOMÁTICO, SE TRABAJÓ EN ENERGÍAS RENOVABLES, SALAS VELATORIAS, SE ADQUIRIÓ TERRENO Y PLANTA DE HORMIGON ENTRE TRAS COSAS, no quiero seguir ahondando en el tema, porque como todo cambio que se realiza y cuando no se tiene en claro que hacer o para donde ir, lo que siempre se realiza, es tratar de dar al mejor estilo de política barata, UN BUEN GOLPE MEDIÁTICO E IMPORTANTE, OBVIAMENTE SIN PENSAR LOS PERJUICIOS QUE ESTO CAUSARÍA, tan solo para conseguir la confianza de los asociados y de la sociedad en general.

Lo raro es que lo lograron y hasta me parecía creer que al fin llegaron los verdaderos cambios para la Ceys. Pero es ahí entonces donde a pesar de conseguir un buen apoyo mediático, comienzan a equivocarse en la metodología de lograr un apoyo masivo a dicha gestión, se utilizaron todos los medios de información y comunicación para despedir al Gerente de turno con Causa, realizar distintos tipos de denuncias y proceder en la bajeza humana de desprestigiar públicamente a las personas equivocadas, esas personas que al final de la historia, fueron despedidas Sin Causa, hechos que significaron entre indemnización, costos y costas, tener que pagar aproximadamente más de 24 millones de pesos. (Esto lo realiza la conducción actual)

Con algo de mi conocimiento jurídico, se entiende que el despido con causa se produce por mal desempeño, pérdida de confianza, por accionar con mala fe, fraude, adulteración de instrumentos públicos o privados, etc etc etc, esto trae como consecuencia que el despido con causa, no trae aparejado ninguna erogación de dinero, porque como dije antes, el despido es con causa!!!!! Pero nos equivocamos, lo que era CON CAUSA se transformó en SINCAUSA, omitimos que para estas cosas existe la justicia laboral, que es quien decide si el despido es con causa o sin causa, en este caso fue el Tribunal de Trabajo, por lo tanto la mala gestión de ese gerente de turno y el consejo de administración de esa época, dejaban sus funciones con todos los logros antes mencionados, nuestra Ceys contaba con una disponibilidad y superávit de más de 50 millones de pesos, HOY EN LA ACTUALIDAD ESTA GESTIÓN ININTERRUMPIDA DE ESTE CONSEJO NOS DEJA APROXIMADAMENTE UNA DEUDA SUPERIOR A 500 MILLONES DE PESOS y posibles gestiones crediticias, es decir tomar deuda para pagar la deuda con Camuzzi.

Ahora me pregunto: ¿¿¿Si Todas las opciones para esta elección son desprendimientos de esta última y misma gestión, porque se encuentran distanciados??? Por ambiciones personales? Egocentrismo? falta de protagonismo? Realmente no lo sé, pero lo que si puedo afirmar es que gran parte de los integrantes de estas listas, vienen formando parte de esta ineficiente conducción, que se presentan en listas separadas para seguir encarnados en el poder y obviamente con diferencias entre ellos. Todos prometen lo mismo, conducción, honestidad y transparencia, ninguno cuenta sus logros ni tampoco cual es la situación económica financiera de la Ceys. Para poder volver a votarlos!

Eso sí, todas las listas se enfrentan contra una lista que representa la antigua conducción, esa que acabo de hacer mención en los párrafos anteriores por los logros obtenidos, esa que me puse contento cuando la cambiaron, porque realmente el radio pasillo, los malos comentarios y el marketing utilizado también a mí me habían convencido.

ES POR ESO QUE ESTE DOMINGO SOLO LES PIDO QUE AL MOMENTO DE VOTAR SOLO TENGAMOS MEMORIA.

