Carta de la Rural por caminos

«Pongamos el caballo delante del Carro» es el titulo de la carta firmada por la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de 9 de Julio. La misma expresa lo siguiente:

“Tenemos una profunda preocupación por la falta de capacidad operativa del municipio para recuperar la red vial local tras las inundaciones. Vemos que, aunque los vehículos livianos pueden transitar, los caminos presentan un deterioro considerable.

Además, cuestionamos la gestión del tiempo durante el invierno, dado que no se realizaron tareas clave como la limpieza de canales o la renovación de alcantarillas.

Claramente los recursos de la provincia llegaron tarde y la ayuda nacional fue insuficiente y tardía respecto a lo prometido.

En noviembre, se realizó un reclamo formal ante una mesa interdisciplinaria (la cual valoramos) subrayando la urgencia de aprovechar los 120 días siguientes para la recuperación vial, pero a mitad de ese plazo, las respuestas siguen siendo insuficientes.

Los pronósticos climáticos, indican una tendencia al fenómeno de El Niño, lo que podría traer lluvias superiores a lo normal y agravar la situación en el próximo invierno y cosecha, superando incluso la complejidad vivida en 2025.

Finalmente, solicitamos que se informe semanal y públicamente sobre los caminos recuperados, especialmente aquellos capaces de soportar lluvias intensas (100 mm) sin quedar intransitables.”