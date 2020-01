Carlos Casares: Torchio se hace cargo de promesas incumplidas de Vidal

En dos oportunidades, la ex Gobernadora anunció arreglos de caminos rurales. Las obras no comenzaron y los municipios quedaron a la espera. Así, el intendente avanzó en la búsqueda de respuestas.

A mediados de 2018, la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal, anunció, en Bragado, el lanzamiento del Plan de Mejoramiento de 12.000 Km. de Caminos Rurales. La obra en cuestión, no comenzó y fue relanzada en la previa del proceso electoral de 2019. Sin embargo, nunca comenzó.

En definitiva, el plan consistía en reparar unos 12.000 kilómetros de arterias de tierra., previendo iniciar con una primera Etapa de 4.000 kilómetros de caminos que correspondían a 69 municipios, beneficiando a 8.000 productores de la región norte de la Provincia. Los trabajos implicarían una inversión de 1.300 millones de pesos

La obra, que iba a ser financiada íntegramente por la Provincia de Bs.As., se había dividido en seis (6) zonas viales de 660 Km cada una, y se pensaba comenzar con los municipios que se vieron más afectados durante los últimos años: Ramallo, Arrecifes, Carmen de Areco, Brandsen, General Paz, Chascomús, Junín, General Viamonte, General Arenales, Bragado, Navarro, General Alvear, Las Flores, 25 de Mayo, Saladillo, Lobos y Carlos Casares.

Así, ante el abandono de Vidal, el intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, avanzó en gestiones propias con el gobierno de Axel Kicillof y llegó a un convenio que buscará subsanar la desidia de Cambiemos.

En ese marco, desde la comuna remarcaron que las dos nuevas Motoniveladoras presentadas el día lunes 20 pasado en la Localidad de Ordoqui del Partido de Carlos Casares, no tiene nada que ver con el Plan de Obra anunciado desde el 2018 por la ex Gobernadora de la Provincia para reparar 12.000 Km. de Caminos Rurales y financiado íntegramente por la Provincia de Bs. As.

Estos nuevos Equipos se incorporan dentro de “Covenios de Prestación de Equipos entre Carlos Casares y D.V.B.A. – ZONA VIII – PEHUAJO”. Estos Convenios se iniciaron en el año 2012 y se enmarcan dentro de la Ley Provincial 13.010, donde la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (D.V.B.A.) facilita equipos para la Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales y el Municipio se hace cargo de todos los gastos operativos de los mismos.

Esos últimos equipos que ingresaron se encuentran acordados mediante Exp. 2018-23756790-GDEBA-DVMIYSPGP.

En tanto, detallaron que este pedido tuvo respuesta satisfactoria luego de la Reunión del Intendente Municipal, Walter Torchio con el Ministro de Infraestructura de la Provincia, Agustín Simone, y la enorme predisposición encontrada por las Autoridades provinciales que ante el pedido realizado días pasados, su respuesta fue inmediata.

(Cuestión Política)