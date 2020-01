Carlos Casares: Más de 250 tarjetas AlimenTAR se entregarán

El intendente Walter Torchio dio precisiciones de la implementación del programa en el distrito a partir de febrero. Lo que se debe tener en cuenta.

En el marco del programa “Argentina contra el hambre” y la tarjeta AlimenTAR, el intendente de Carlos Casares Waltrer Torchio anunció que la misma se implementará en el distrito a partir de febrero.

En conferencia de prensa, el intendente Torchio dijo que “abarca hasta los seis años inclusive y puede ser que haya madre o padre a cargo que estén recibiendo la asignación universal, a partir el entrecruzamiento de datos con el ANSES, y puede ser que por alguna razón puedan estar dadas de baja por lo cual es necesraio que se acerqyuen al ANSES para ser dados de alta porque sino el próximo corte será en tres meses”.

Además mencionó que el aviso de notificación llegará vía mensaje de texto al celular y puede pasar que alguna familia no tenga celular por lo cual se debe acercar al ANSES para informar que no tiene celular ara que se le notifique adecuadamente, lo mismo aquellos que hayan cambiado de número y también debe acercarse a las oficinas de ANSES para dejar su nuevo número.

“La tarjeta no pasa por el municipio sino que se retira directamente del Banco Provincia. Hay cerca de 250 tarjetas a 300 tarjeras y creo que va a ser un oco engorroso para que la entrega se haga dentro del horario bancario en el mismo. Me voy a estar reuniendo con el gerente del Banco para definir si quienes reciben la tarjeta tengan un poco más de comodida y no se altere la actividad bancaria”, dijo el jefe de gobierno casarense.

Además los beneficiarios recibirán un curso sobre los alimentos a comprar que tienen que ver con carne, leche, frutas y verduras, además de asesorar sobre lo que tiene que ver con las vacunas.

El intendente, que estuvo reunido con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, dijo que los comerciantes no pueden cobrar intereses y además se puede comprar en cualquier comercio de Carlos Casares con posnet y a la vez se realizará una aplicación para celulares para aquellos negocios que no cuenten con posnet.

Al programa se sumarán productores y huerteros locales quienes podrán utilizar esta aplicación.

El beneficio es complementario de la asignación universal por hijo y se cobrará los terceros fines de semana por mes.

Solamente es para comprar alimentos, no bebidas alcohólicas y se va detectando si se van cumpliendo las pautas de compra de carne, leche, frutas y verduras.

El monto es de cuatro mil pesos por hijo o persona con discapacidad y más de un hijo, seis mil pesos.

