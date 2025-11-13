Carlos Casares, 50% del territorio rural bajo agua

Según el estudio satelital elaborado por el Grupo SIG de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, al 7 de octubre pasado unas 129.500 hectáreas de nuestro distrito se encontraban anegadas sobre un total de 253.174 hectáreas analizadas, lo que equivale al 51,1% del área rural bajo observación.

Un informe reciente del INTA reveló que Carlos Casares es el partido más comprometido de la provincia de Buenos Aires por las inundaciones, con más de la mitad de su superficie rural afectada.

Según el estudio satelital elaborado por el Grupo SIG de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, al 7 de octubre pasado unas 129.500 hectáreas de nuestro distrito se encontraban anegadas sobre un total de 253.174 hectáreas analizadas, lo que equivale al 51,1% del área rural bajo observación.

El relevamiento forma parte de un trabajo que incluyó también a los partidos de 9 de Julio y Bragado, donde las superficies afectadas fueron del 42,1% y del 23,1%, respectivamente. Sin embargo, el caso de Carlos Casares resulta el más severo, ya que proporcionalmente presenta el mayor porcentaje de tierras bajo agua en toda la región.(Cuarto Político)