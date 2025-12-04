Caputo y su Plan Reservas 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó esta semana la estrategia oficial para acumular reservas en 2026 y aseguró que el Gobierno buscará reforzar el colchón de divisas sin generar inflación ni tensiones en el mercado cambiario. En un encuentro con empresarios, el funcionario explicó que el país enfrenta un escenario financiero más favorable, que permitirá no solo comprar dólares sino también retenerlos de manera ordenada.

Caputo subrayó que existe una distinción conceptual entre comprar y acumular reservas. Si bien el Gobierno no debatió sobre la necesidad de adquirir divisas —“somos el equipo económico que más reservas compró en la historia”—, reconoció que la dificultad radicó en mantenerlas debido a la deuda heredada y las obligaciones con importadores, multilaterales y mercados internacionales. “Durante veinte meses la prioridad fue honrar pagos; ahora entramos en un periodo en el que será mucho más factible acumular reservas”, explicó Caputo. La recuperación del acceso a financiamiento permitirá adquirir divisas sin presiones temporales ni desequilibrios para la economía.

Según Caputo, los bancos ofrecen al país hasta 7.000 millones de dólares, cifra que puede ampliarse si se combina con la recuperación de la demanda de dinero y la profundidad del mercado cambiario. En su presentación, el ministro enfatizó que el acceso al mercado reduce la ansiedad sobre el momento de la compra y permite realizar operaciones “mucho más apropiadas y ordenadas para todos los argentinos”.

En cuanto al mercado de cambios, Caputo destacó la necesidad de operar con volumen suficiente. “No puedo pretender comprar 100 millones de dólares por día en un mercado que hoy opera 200 millones; eso forzaría un aumento artificial del precio del dólar”, explicó. Por ello, el Gobierno mantendrá el esquema de flotación dentro de bandas, considerado históricamente efectivo para estabilizaciones prolongadas.

La hoja de ruta del Gobierno para 2026 se basa en dos variables principales: incremento en la demanda de dinero y profundidad del mercado cambiario.

Caputo detalló que la compra de dólares se hará de acuerdo con la demanda de pesos, evitando emitir sin respaldo y recrear fenómenos como los pasivos remunerados o el déficit cuasifiscal heredado, equivalente a unos “10 puntos del producto”. El ministro ejemplificó con un caso extremo: si un inversor extranjero inyectara 25.000 millones de dólares y el Banco Central los comprara, debería emitir 35 billones de pesos que el mercado no absorbería, generando inflación y la necesidad de esterilizar. “No queremos volver a eso”, enfatizó.

Caputo proyectó que con un crecimiento del 25% nominal de la base monetaria —según el presupuesto— se podrían comprar alrededor de 7.000 millones de dólares sin necesidad de esterilización. Si la demanda de dinero se recuperara 1 punto, se sumarían otros 7.000 millones, y con una recuperación de 2 puntos del producto, la cifra potencial podría ascender a 20.000 o 21.000 millones de dólares. Asimismo, aclaró que todas las reservas, aun las adquiridas con pesos, implican pasivos asociados: “Todas las reservas son compradas, siempre hay un pasivo detrás. La excepción es cuando provienen de venta de activos o concesiones”.

El ministro advirtió que la estrategia debe combinar prudencia y coordinación. La prioridad es reforzar reservas sin generar inflación ni volatilidad cambiaria, y mantener la credibilidad del mercado. Al mismo tiempo, desestimó rumores sobre préstamos bancarios de 20.000 millones de dólares, calificándolos como intentos externos de generar ruido financiero.

Está claro que a estrategia de Caputo para 2026 apunta a acumular reservas de manera ordenada, respetando la capacidad del mercado y la demanda de dinero, con un esquema de flotación que busca estabilidad y previsibilidad para la economía argentina. Según el ministro, el país está en mejor posición que nunca para ejecutar esta política sin tensiones monetarias ni desequilibrios cambiarios.