Buenos resultados para Atlético en el hockey regional



El Club Atlético de 9 de Julio reafirmó este fin de semana su dominio en la escena del hockey regional con una serie de muy buenos resultados, tanto en la categoría masculina como en las formativas femeninas. El actual campeón de la Liga masculina inició la defensa de su título con una autoridad incuestionable, mientras que las divisiones juveniles femeninas mantienen su racha goleadora en el inicio del Torneo Apertura.

En la ciudad de 25 de Mayo, el equipo de primera división masculino de Atlético protagonizó una exhibición de efectividad al vencer por 6 a 0 al Club Atlético Las Flores. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del torneo organizado conjuntamente por las asociaciones del Centro, Noroeste y Cuenca del Salado, quedó virtualmente sentenciado en el primer cuarto. En apenas once minutos de juego, el conjunto dirigido por Gonzalo Cancelleri ya lideraba el marcador por tres goles de diferencia gracias a las anotaciones de Marcos Asenjo, Ramiro Montini y Manuel Mogaburu.

Pese a presentar una plantilla renovada con diversas incorporaciones, el «Millonario» no cedió el control del partido en ningún momento. La superioridad técnica y la velocidad en las transiciones ofensivas permitieron que la ventaja se ampliara en los periodos restantes con goles de Juan Remigio Ledo, Benjamín González y Valentín Alvarez. Con este resultado, el club se posiciona en lo más alto de la tabla tras haber ganado sus dos primeros compromisos de la temporada.

Por su parte, la actividad femenina se trasladó a la ciudad de Bolívar, donde los equipos de Atlético se enfrentaron al Club Ciudad en el marco de la tercera fecha del torneo de la Asociación del Centro. La jornada comenzó con un encuentro amistoso de la categoría Sub 14 «B», donde el equipo visitante mostró una notable superioridad técnica al imponerse por 11 a 0 frente a un rival en etapa de formación.



En la competencia oficial por puntos, la categoría Sub 14 «A» debió trabajar más de lo previsto para romper el equilibrio inicial. Fue recién a los 19 minutos cuando María Sofía Lugano abrió el marcador, iniciando un camino que completarían Antonia Zúñiga Pírez y Clara Romero para sellar el 3 a 1 definitivo. En las categorías superiores, la disparidad fue más evidente: la Sub 16 se impuso 4 a 0 con una destacada actuación de Emilia Rosenzuaig, mientras que la Sub 19 cerró la jornada con una goleada de 9 a 1, subrayando la profundidad y el talento de la cantera del Club Atlético.