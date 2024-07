Bolívar: Una calle llamada “Guillermo Vilas”, discutida ordenanza

La denominación fue aprobada por el Concejo Deliberante. Desde la oposición cuestionan que el extenista no tiene lazos con la ciudad y sugirieron el nombre de Jorge Martínez Boero, expiloto referente del deporte bolivarense que aún no cuenta con una calle con su nombre.

La Ciudad de Bolívar tendrá una calle llamada Guillermo Vilas, en homenaje al mejor tenista argentino de todos los tiempos. En su quinta sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante local aprobó la ordenanza correspondiente, que le da el nombre de Vilas a una calle que corta con la prolongación de la avenida Centenario. “Tiene que ver con un desarrollo urbanístico que promete erigirse como todo un centro deportivo y puntualmente tenístico”, de acuerdo con el diario La Mañana de Bolívar.

Sin embargo, la iniciativa no fue acompañada por todo el cuerpo legislativo. “El proyecto de ordenanza imponiendo el nombre de ‘Guillermo Vilas’ a la calle ubicada en la chacra 75 de la ciudad de San Carlos de Bolívar” fue aprobado por mayoría oficialista de nueve contra ocho, con doble voto del Presidente. En la discusión, el titular del cuerpo, Franco Canepare, autor del texto, bajó a defender su postura, la cual terminó por imponerse en reñida votación.

Es que según explica La Mañana, desde el bloque Juntos (UCR-CC) se planteó que referentes del deporte bolivarense aún no tienen una calle con su nombre. Por caso, se reclamó por el expiloto automovilístico Jorge Martínez Boero, campeón de Turismo Carretera en 1982 (hay un proyecto que no ha avanzado), o, dentro del tenis, Enzo Do Porto.

En cambio Vilas, marplatense él y radicado en Mónaco (vive allí, y otro punto de discusión fue si corresponde -o si se puede- denominar a una calle con el nombre de una persona viva) no tiene lazos con Bolívar, pero sí tendrá una calle en aquella ciudad. (DIB) GML