Bessent no viene: Enfriamiento?

La sorpresiva decisión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de suspender su esperado viaje a la Argentina resalta un creciente enfriamiento en las relaciones bilaterales entre ambos países. Aunque el funcionario no especificó públicamente las razones de su cambio de planes, las interpretaciones sobre el asunto no tardaron en florecer. En algunos círculos se ha señalado que la cancelación podría estar vinculada al reciente desaire diplomático de Javier Milei, quien decidió no asistir al sorteo del Mundial 2026 en Washington, a pesar de las expectativas que lo rodeaban.

Sin embargo, este episodio superficial parece ser solo la punta del iceberg. Las tensiones subyacentes van más allá de los gestos diplomáticos y apuntan directamente a cuestiones económicas clave que podrían poner en riesgo el futuro financiero de la Argentina. El próximo vencimiento de la deuda, por U$S 4200 millones el 9 de enero, se asoma como el mayor desafío que enfrenta el gobierno de Milei. Con el mercado cada vez más preocupado por la capacidad del país para hacer frente a sus compromisos, la relación con los Estados Unidos se complica aún más.

Crédito caído

Uno de los temas que más ha afectado la relación entre ambos países fue la caída del préstamo de U$S 20.000 millones que los bancos comerciales de Estados Unidos, encabezados por el JP Morgan, estaban negociando con el gobierno argentino. La negativa de Bessent a otorgar garantías para este crédito resultó en la anulación de la operación, lo que derrumbó la estrategia económica de Luis Caputo, ministro de Economía, quien había previsto utilizar esos fondos para recomprar títulos públicos. Este paso hubiese reducido el riesgo país y abierto la puerta a nuevos financiamientos.

Con este crédito fuera de escena, la alternativa que se está barajando es un préstamo de U$S 4000 millones, pero los altos costos financieros asociados a un riesgo país aún elevado (superior a los 650 puntos básicos) dificultan su viabilidad. Con tasas de interés por encima del 10% anual, los mercados temen que esta estrategia termine acentuando la presión financiera sobre la economía argentina, en lugar de aliviarlas.

¿Y el acuerdo comercial?

Mientras tanto, la tan anunciada negociación de un acuerdo comercial bilateral con EE.UU. parece estar atrapada en un estancamiento sin salida visible. Según fuentes cercanas a las negociaciones, no ha habido avances significativos en las últimas semanas. Se rumorea que las discusiones están siendo obstaculizadas por cuestiones externas, como la situación política de Venezuela y las conversaciones con Brasil sobre acuerdos comerciales. La falta de avances concretos deja entrever una creciente frustración tanto en el gobierno argentino como en los actores económicos internacionales, que habían depositado grandes expectativas en una pronta resolución.

Preocupación del mercado

En los mercados, la inquietud es cada vez mayor. Economistas de renombre como Domingo Cavallo, Miguel Kiguel y Marina Dal Poggetto critican abiertamente lo que consideran una “mala praxis” por parte del gobierno de Milei en su estrategia económica. La principal queja recae sobre la decisión de no acumular reservas suficientes para enfrentar los pagos de la deuda, lo que deja al país vulnerable ante posibles fluctuaciones del mercado y aumenta las expectativas de un escenario económico más inestable.

¿Cómo hará la Argentina para cumplir con sus compromisos financieros, mientras enfrenta un escenario internacional que se torna cada vez más complicado? Las respuestas aún parecen lejanas, y la incertidumbre se extiende más allá de los frentes políticos inmediatos, tocando directamente las bases de la economía argentina.