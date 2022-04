Basquetbol: Gran actividad en el Club Atlético en categorías femeninas y masculinas

Después del receso, comenzó a plano la actividad basquetbolística en nuestro medio, con la participación de los equipos del Club Atlético, incrementada, este año porque además de su intervención en la Asociación de Chivilcoy con las 4 categorías menores, tomará parte con las divisiones femeninas en la Asociación Juninense, en ambos casos, en centros muy respetados en el básquet Provincial.

Los varones en el Torneo de Chivilcoy

Los varones, juegan en Chivilcoy en Sub 12 o Mini básquet, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, donde se juega en dos zonas, la 1, en la que participa Atlético y los Clubes J.Urso (Saladillo), Sportivo (25 de Mayo) y Bragado Club, Los Millonarios y M.Moreno (Bragado) y la Zona 2 con los Clubes de Chivilcoy: Colón, San Lorenzo, Racing, Argentino y Gimnasia más Quilmes (Mercedes).

En la primera fecha Atlético venció a Los Millonarios, en U12 por 59 a 10, en U13 por 78 a 24 y en Sub 15 por 60 a 25 y en Sub 17 se impuso el equipo de Bragado por 107 a 26. Y en la segunda fecha, en Bragado, Atlético venció a Bragado Club en Sub 12 por 65 a 22, en Sub 13 por 41 a 40, Sub 15 por 63 a 53 y el local no tiene Sub 17.

El sábado Atlético recibe a Sportivo en las cuatro categorías.

Basquet femenino en Junín

En cuanto a las divisiones femeninas, Atlético 9 de Julio, por primera vez en la Asociación Juninense junto a los Clubes Ciclista (Junín), Sportivo (Rojas), Porteño (Chacabuco), El Linqueño y M.Moreno (Bragado), en las categorías Mini, no competitiva y U15 y U18.

En su debut, Atlético recibió a Porteño, que hace muchos años pertenece al básquet Juninense y no obstante el partido resultó muy parejo, salvo el primer cuarto, favorable a la visita, pero llegaron al minuto final igualados en 50 tantos y allí Porteño logró dos dobles para sacar la diferencia final de 54 a 50, con saldo muy favorable para las jugadoras locales, que cuentan con un gran equipo. Y en U15 no hubo equivalencia, porque las jugadoras de Atlético se han iniciado hace muy poco, de allí la diferencia de 71 a 5.

El próximo domingo Atlético viaja a Lincoln para enfrentar a CAVUL.