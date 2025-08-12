12 Ago 2025
Banderazos de vecinos en rutas nacionales para reclamar por su mal estado

El epicentro fue en la ciudad de Azul, en reclamo por la Ruta Nº3, donde se pide que se transforme en autovía.

Vecinos autoconvocados de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires realizaron el domingo un banderazo federal para reclamar por el mal estado de las rutas nacionales y exigir la reactivación de obras paralizadas por el Gobierno nacional.

Si bien algunos de los epicentros fueron las rutas nacionales 3, 5, 33 y 205, el epicentro se registró en la localidad de Azul, donde vecinos de esa localidad se concentraron frente a la rotonda del Cristo y reclamaron por la reactivación de la autovía.

Allí estuvieron presentes integrantes del grupo Vecinos Autoconvocados y de Estrellas Amarillas, concejales de diferentes bloques que integran el Concejo Deliberante, vecinos de localidades de la región como Olavarría, Tandil y Chillar y en representación del Departamento Ejecutivo, el secretario de Obras y Servicios Públicos Gustavo Vitale.

La solicitud para transformar a la ruta 3 en autovía lleva años de lucha y tiene como objetivo lograr una medida estructural y definitiva para reducir los siniestros viales y las muertes en ese corredor. En este marco, el municipio de Azul está trabajando en una presentación de amparo ante la Justicia Federal para reclamar por esa obra.

Por la Ruta 5, las actividades centrales tuvieron lugar en Mercedes donde los autoconvodos exigieron una mejora integral de la infraestructura vial. Pero el reclamo incluye a vecinos de Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y comunas de la provincia de La Pampa.

La movilización también tuvo reclamos por la Ruta Nacional 20 (Urdinarrain, Entre Ríos); la 33 (Tornquist y Bahía Blanca); la Provincial 65 (Urdampilleta y Bolívar) y la 205 (Norberto de la Riestra), entre otras.

En las últimas décadas se sucedieron anuncios y licitaciones, pero gran parte de las obras quedaron inconclusas o directamente no se iniciaron. Las demoras, atribuidas a cambios de gobierno, falta de financiamiento o problemas contractuales, son parte del malestar que desemboca en este tipo de acciones colectivas. (DIB)

