Axel Kicillof salió fortalecido tras el triunfo bonaerense: “Tuvimos una victoria aplastante”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof habló en la noche del domingo tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en suelo bonaerense en un clima de algarabía total para el peronismo.

Con un bunker repleto de militancia que se encargaron de cantar, cada vez que podían, “para Axel la conducción”, en un mensaje con clara connotación interna, el mandatario agradeció a cada uno de los actores que colaboraron con el triunfo electoral y dejó un fuerte mensaje al presidente, Javier Milei.

“Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y es un triunfo del peronismo para todos los argentinos” dijo.

Junto a Axel Kicillof se mostraron Sergio Massa, los candidatos electores Gabriel Katopodis y Verónica Magario, intendentes, legisladores, candidatos nacionales como Jorge Taiana y Juan Gabrois, sindicalistas y Madres de plaza de Mayo

“Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país”

Visiblemente emocionado, Axel Kicillof agradeció el respaldo de los bonaerenses, a los militantes, intendentes y dirigentes que “defendieron” a la provincia de Buenos Aires

“Agradezo a millones de bonaerenses que participaron de esta elección. Sgundo a los militantes que vencieron la resignación y los ataques y salieron a las calles a pelear esta elección, a los candidatos de todas las fuerzas pero fundamentalmente a los de Fuerza Patria. Protagonizaron una elección histórica. A los intendentes del peronismo que defendieron a los municipios, a la provincia y a nuestra gente” destacó.

“Terminó con una victoria aplastante” sostuvo y mencionó especialmente a Sergio Massa y a Cristina Kirchner “injustamente condenada que tendría que estar en este escenario” sostuvo. También animó a los dirigentes nacionales y los que van a ser candidatos en octubre.

Y valoró el desdoblamiento y la organización de los comicios: “Las elecciones fueron las más pacíficas. Desdoblamos y tuvimos unas elecciones transparente sin ninguna denuncia” sostuvo el mandatario provincial.

“Esto no es un bunker esto es una fiesta popular” dijo y pidió licencia para celebrar brevemente el triunfo: “Estamos en una época donde nuestro pueblo la está pasando mal, permítannos disfrutar este intervalo de esta alegría reparadora” señaló.

Y sentenció: “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y es un triunfo del peronismo para todos los argentinos” aseguró.

“Lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia”

En otro tramo de su discurso, Axel Kicillof habló del significado del mensaje de los bonaerenses en las urnas: “Con una boleta le veníamos a poner freno al gobierno de Milei y acá estamos” dijo.

“No era una idea propia. Era un mandato cuidar la salud, la educación, la obra pública. Con el veredicto de las urnas sigo que cumplimos, acá estamos. Nos quitaron los recursos, 12 billones de pesos nos arrebataron, nos atacaron, nos insultaron, nunca respondimos con agresión o maltrato. Nos dedicamos a trabajar” indicó.

Y mencionó a Javier Milei: “Las urnas, los votos le dieron hoy al presidente un mensaje. Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron a Milei que no se puede frenar la obra pública, le explicaron que no se les puede pegar a los jubilados. Con el 13% de diferencia le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se pueden desfinanciar la salud, la educación, la universidad, la ciencia ni la cultura, no se le puede quitar los recursos a las provincias” enumeró.

“No se puede gobernar con odio y con insultos. Presidente Miei debe intervenir ante el cierre de empresas y despidos. Las urnas le dijeron que tiene que dejar de insultar a la democracia, a la Constitución y la división de poderes” advirtió.

De cara a la militancia, Kicillod sostuvo que “lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia, venimos de una enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno, ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir ganando fuerza en el peronismo y afuera del peronismo. Ganamos gobernando a favor del pueblo” remarcó.

“Milei espero el llamado, tené el coraje de reunirte para trabajar”

Con el resultado a su favor, Axel Kicillof volvió a reclamarle a Javier Milei que lo reciba para abordar los problemas de la provincia.

“Cuando uno tiene razón no hace falta insular ni faltar el respeto. Las urnas hablaron y ganamos sin estafar a nadie. Milei el pueblo te dio una orden no podes gobernar para los de afuera. Milei escuchá al pueblo y goberná para el pueblo” insistió.

“Tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad donde habita la provincia donde habita el 40% de los argentinos. Milei espero el llamado, tené el coraje de reunirte para trabajar y ponerte de acuerdo” alegó.

Sobre el impacto del resultado en los mercados, planteó: “Algunos especulan que esto es para desestabilizar la economía. Los que están desestabilizando la economía están en el gobierno nacional. Ocúpense del trabajo, la producción, de la salud, reactiven la obra pública” consideró.

“Vamos a seguir trabajando con las otras provincias, el bonaerense es un pueblo solidario” en un mensaje al resto de los gobernadores.

Y cerró: “Basta de pegarle al peronismo y acusarlo de que no es democrático. Por más democracia, paz y peronismo” concluyó.

El mensaje de Cristina Kirchner: “El presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia”

Previo al discurso del gobernador, se escuchó en La Plata un audio de la expresidenta Cristina Kirchner.

“Imagino que están muy felices como estoy yo. Enviar un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. Jornada histórica, con muchísima responsabilidad democrática para poner un límite a un presidente que no parece entender que tiene que gobernar para todos” consideró.

En esa dirección deseó que “este pronunciamiento popular le permita comprender -a Milei- ejercer la Primera Magistratura en la forma que lo hace. El presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que represente al 40% de la población” afirmó.

Agradeció a los intendentes, a Axel Kicillof y a Máximo Kircher “que lo tengo acá al lado” dijo.

“Es un triunfo que me llena de orgullo pero también de enorme responsabilidad” finalizó. (Infocielo)