Axel Kicillof rechazó las denuncias de fraude de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó este martes la denuncia del presidente Javier Milei con relación a un posible fraude en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, y reveló además que durante el cierre de listas le ofrecieron ser candidato testimonial.

“Milei ganó las elecciones presidenciales casi sin fiscales y con la boleta tradicional. Si la boleta de papel fuera un instrumento del fraude él no sería presidente”, aseguró Kicillof en declaraciones radiales.

Sobre el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, el gobernador planteó que desde “siempre” se usó la “boleta tradicional por fuerza política” y, según afirmó, “nunca hubo denuncias de fraude”.

Candidatos testimoniales

Además, Kicillof defendió las candidaturas testimoniales ante la “gravedad” del “cuadro” que representa el gobierno libertario e hizo público que le “ofrecieron” ser candidato testimonial en las elecciones bonaerenses.

“No soy candidato. Me ofrecieron y se habló de que lo fuera. Estuve dispuesto a hacerlo porque creo que lo que está en juego es muy complejo”, consideró el mandatario provincial.

En esa línea, aseguró que se está “cargando la campaña al hombro” y se encuentra haciendo campaña como si fuera candidato. “Ante esta situación de mucha gravedad, la dirigencia política tiene que poner el cuerpo”, justificó Kicillof.

Magario: la situación actual de Argentina “recuerda demasiado al 2001”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, primera candidata de Fuerza Patria en la Tercera Sección Electoral, afirmó hoy que la situación actual de la Argentina recuerda “demasiado a cuando se acercaban las elecciones de 2001” y había una sensación de “inestabilidad” con Fernando de la Rúa como Presidente.

“Esto hace mucho que en la Argentina no lo vivíamos, me hace acordar demasiado a cuando se acercaban las elecciones del 2001 y De la Rúa era presidente, con una sensación de una inestabilidad total, de un país que no sabía para donde iba y había mucha angustia para la gente”, señaló.

Magario sostuvo que el país “debe cambiar el rumbo”, y eso “hay que hacerlo notar en las urnas poniendo un voto en contra de (Javier) Milei” en los comicios de este año, que el peronismo enfrenta como “una campaña contra Milei”. (Popular)