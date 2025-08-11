11 Ago 2025
Axel Kicillof cruzó a Javier Milei y LLA por un video falso: tildó de «roñosa» la campaña del oficialismo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires calificó de “berreta” la foto que el presidente Javier Milei se tomó en La Matanza junto a candidatos libertarios en la inauguración de su campaña.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió este domingo a responder desde sus redes sociales a un video manipulado que difundió La Libertad Avanza (LLA) en los últimos días. En su mensaje, acusó al oficialismo de hacer “campaña roñosa” y calificó de “berreta” la foto que el presidente Javier Milei se tomó en La Matanza junto a candidatos libertarios, a menos de un mes de las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Kicillof desmintió un video que había publicado el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el que se lo veía decir que “no tenía propuestas” para el peronismo. El registro correspondía a una entrevista en Futurock, pero había sido recortado y editado para alterar el sentido de sus declaraciones.

La polémica se intensificó por el rol de Adorni, que conduce desde Casa Rosada un programa llamado “Fake-7-8”, dedicado a desmentir supuestas noticias falsas contra el Gobierno, pero que en este caso difundió un contenido manipulado.

“Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing” lanzó Kicillof, en referencia al acto de Milei y sus candidatos en ese distrito, donde exhibieron una bandera con la leyenda “Kirchnerismo nunca más”.

En otro tramo, apuntó contra la difusión del video falso: “Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad”.

Kicillof cerró su mensaje con un llamado electoral: “El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos a contestar en las urnas”. (Filo.news)

