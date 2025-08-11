Axel Kicillof cruzó a Javier Milei y LLA por un video falso: tildó de «roñosa» la campaña del oficialismo

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió este domingo a responder desde sus redes sociales a un video manipulado que difundió La Libertad Avanza (LLA) en los últimos días. En su mensaje, acusó al oficialismo de hacer “campaña roñosa” y calificó de “berreta” la foto que el presidente Javier Milei se tomó en La Matanza junto a candidatos libertarios, a menos de un mes de las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Kicillof desmintió un video que había publicado el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el que se lo veía decir que “no tenía propuestas” para el peronismo. El registro correspondía a una entrevista en Futurock, pero había sido recortado y editado para alterar el sentido de sus declaraciones.

https://x.com/Kicillofok/status/1954543615058804923

La polémica se intensificó por el rol de Adorni, que conduce desde Casa Rosada un programa llamado “Fake-7-8”, dedicado a desmentir supuestas noticias falsas contra el Gobierno, pero que en este caso difundió un contenido manipulado.

“Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing” lanzó Kicillof, en referencia al acto de Milei y sus candidatos en ese distrito, donde exhibieron una bandera con la leyenda “Kirchnerismo nunca más”.

En otro tramo, apuntó contra la difusión del video falso: “Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad”.

Kicillof cerró su mensaje con un llamado electoral: “El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos a contestar en las urnas”. (Filo.news)