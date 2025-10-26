Avanza el escrutinio de una elección con baja participación

Con el cierre oficial de las mesas de votación a las 18:00 horas, se ha dado inicio a la fase de recuento de votos, marcando el fin de la jornada electoral para la renovación parcial del Congreso Nacional. La atención se centra ahora en el proceso de escrutinio que determinará la nueva composición de las cámaras de Diputados y Senadores.

Como dato significativo de la jornada es el nivel de participación, que según los reportes preliminares, alcanzó cerca del 66% del padrón electoral. Este porcentaje representa una de las participaciones más bajas registradas en elecciones legislativas desde el retorno a la democracia, incluso por debajo del 71,76% de los comicios de medio término de 2021. Este bajo nivel de concurrencia será un factor clave a analizar en la interpretación de los resultados.

A las 18, con el cierre de la votación comenzó el escrutinio de cada mesa. Esos resultados se registran en un telegrama, el cual es transmitido a un centro de cómputos para la elaboración del escrutinio provisorio. La Dirección Nacional Electoral (DINE) ha destacado que la transferencia electrónica de estos telegramas está funcionando con una alta eficiencia.

La difusión de los primeros datos del escrutinio provisorio, que es el recuento con fines informativos y sin validez legal, está programada para que comience a partir de las 21:00 horas. Se espera que para las 23:00 horas se pueda contar con un porcentaje considerablemente alto, posiblemente alrededor del 85%, de los votos provisorios cargados, lo que permitirá tener un panorama claro sobre la tendencia de la votación y el mapa de bancas.

Los resultados de esta elección legislativa son cruciales, ya que definirán el grado de gobernabilidad del oficialismo y la capacidad de las distintas fuerzas de la oposición para impulsar o bloquear leyes en la segunda mitad del mandato presidencial. La votación se ha desarrollado en un clima de marcada polarización.

Es importante recordar que el único resultado con validez legal es el escrutinio definitivo, a cargo de la Justicia Nacional Electoral, el cual comenzará formalmente 48 horas después de la finalización de los comicios (el martes). Este proceso es más minucioso, revisando acta por acta, y es el que finalmente proclamará a los ganadores y asignará los cargos legislativos.