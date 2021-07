Autocrítica: ¿La implementás?

(Por Lic. Magdalena Maineri)

¿Qué pasaría si una persona te dice que sos flojo, o no sos bueno en lo que estás haciendo o no es suficiente? Seguramente, no permitirías que alguien así esté en tu vida ni forme parte de tus vínculos. Entonces, ¿Por qué permitimos ser así con nosotros mismos? ¿Qué pasaría si tratamos a un amigo como te tratarías a vos mismo? Debemos entender que la autocrítica proviene del miedo. Cada vez que cometemos un error, nos sentimos amenazados; amenaza porque sentimos que no somos suficientes y eso repercutiría en otras relaciones.

Solemos ser muy duros con nosotros mismos. Nuestra voz interna está llena de dudas, insultos, pensamientos de humillación, pesimismo y culpa. Los fracasos, errores o defectos los tomamos como razones para no sentirnos suficientes y nos criticamos constantemente. La crítica a nuestro comportamiento no es algo malo, siempre y cuando nos sirva para evolucionar y mejorar. No por cometer errores, nosotros somos el error. Tenemos que aprender a separar la acción de la esencia.

Creemos en una “voz interna” que nos ayudará a ser mejores, tener éxito y ser suficientes, pero… ¿Por qué se desarrolla así nuestra voz interna? Nuestra voz interna, se crea a partir de voces externas. Por lo que si nos rodeamos de personas que solo destaquen nuestras debilidades y puntos flojos, solo vamos a tener en cuenta los comentarios negativos que no suman. Es por eso, que necesitamos cambiar esa voz interna. Necesitamos que una voz interna positiva se repita hasta que sea nuestra forma de pensar normal. Que alguien en algún momento nos haya resaltado lo que no nos salía “muy bien”, no significa que no seamos suficientes. Debemos contextualizar cuál es el mensaje y de quién viene, para distinguir que solo es una opinión, pero no es en verdad lo que nos define como persona.

