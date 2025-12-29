Aulas sin teléfonos móviles: tendencia en aumento

Ya son varios los países que empiezan a poner límites a la presencia de teléfonos móviles en el ámbito escolar. De hecho, la provincia de Buenos Aires rige una prohibición de utilizarlos en la escuela primaria. A pesar de la batalla cultural, transcurrido un tiempo, los efectos comienzan a visibilizarse.

En los pasillos de las escuelas secundarias de California y Florida, el zumbido constante de las notificaciones está siendo reemplazado por un sonido que muchos consideraban extinguido: el de las conversaciones cara a cara y el bullicio de los juegos en el patio. Lo que comenzó como un experimento aislado en algunos distritos se ha convertido en un movimiento nacional que ya abarca a 37 estados, donde la restricción del uso de celulares en clase está redefiniendo la experiencia educativa y transformando la conducta de toda una generación.

La decisión de prohibir los dispositivos no responde únicamente a una preocupación por las distracciones académicas. Según directivos y especialistas, el teléfono móvil se había convertido en una suerte de «espacio invisible» fuera del control de los adultos, un territorio donde se gestaban peleas, se coordinaban actos de acoso escolar y se organizaban encuentros para el consumo de sustancias. En el distrito de Sierra Sands Unified, en California, los resultados de la prohibición han sido contundentes: las amenazas de violencia física cayeron casi a la mitad y los reportes de ciberacoso se desplomaron en un 83% en apenas diez semanas.

Para los docentes, el cambio ha supuesto recuperar el mando del aula. Antes de estas medidas, una parte significativa de la jornada lectiva se perdía en una batalla constante por la atención de los alumnos. Ahora, la desaparición de la pantalla ha permitido que los estudiantes vuelvan a concentrarse en procesos de aprendizaje profundos. Los datos iniciales sugieren que este enfoque está dando frutos, con un aumento medible en los resultados de las pruebas estandarizadas, especialmente en aquellos centros donde el uso del móvil era antes omnipresente.

Sin embargo, el camino hacia una escuela libre de tecnología personal no ha estado libre de fricciones. La mayor resistencia no ha venido siempre de los estudiantes, sino de los padres de familia, quienes manifiestan una creciente ansiedad por no poder contactar a sus hijos de forma instantánea en caso de una emergencia. A esto se suman los desafíos logísticos, con escuelas que han tenido que implementar sistemas de bolsas magnéticas o casilleros especiales para custodiar los dispositivos durante la jornada.

A pesar de los obstáculos, quienes defienden la medida apuntan a un beneficio más sutil pero profundo: la salud emocional. Al eliminar la presión de las redes sociales y la vigilancia constante de las cámaras de los teléfonos, los adolescentes están recuperando una sensación de privacidad y libertad. En muchos campus, los profesores describen con sorpresa cómo los jóvenes han vuelto a jugar, a debatir y a interactuar sin la mediación de un filtro digital, devolviendo al entorno escolar una atmósfera de convivencia que parecía perdida para siempre.