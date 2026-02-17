ATP Rio de Janeiro: Navone debuta frente al encendido Francisco Cerúndolo

Parada dificil le tocó a Mariano Navone en su debut en el torneo ATP 500 de Rio de Janeiro. Este martes enfrentará a Francisco Cerúndolo que viene en alza después de consagrarse campeón en el Argentina Open por primera vez.

Nueve argentinos son parte de esta edición del torneo más importante de la región que, para el nuevejuliense, tiene gratos recuerdos. Fue en 2024 cuando llegó desde la qualy a la final en un duelo de argentinos, enfrentando a Sebastián Baéz. Si bien no pudo coronar, su desempeño en el torneo fue muy bueno y marcó el puntapié de la gran escalada de ese año que llegó a tener a Navone en el top 30. El año pasado, se volvieron a enfrentar en segunda ronda, nuevamente con Baéz ganando el match.



Baéz-Navone, Campeón y subcampeón en Rio 2024

Navone busca retomar la senda que le permita mejorar su actualidad tenística. Está en un proceso de cambio. Recordemos que la semana pasada, en pleno Argentina Open, terminó el vinculo con Andrés Dellatorre, su entrenador y gran responsable de aquella avanzada de Mariano hacia el top 100. Pero la falta de resultados y el retroceso en el ranking que experimentó durante el año pasado, llevó a finalizar la relación con su ahora ex entrenador.

Se esperan prontas noticias sobre quien será el nuevo hombre de confianza del tenista nuevejuliense de cara a la temporada que ya está en marcha y en la cual pretende darle un giro a su carrera.