ATE al paro por reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este martes que realizará un paro nacional el miércoles 19 de noviembre, acompañado por una movilización hacia la Secretaría de Trabajo. La medida apunta a rechazar la reforma laboral que impulsa el Gobierno y exigir la “inmediata” reapertura de paritarias.

La decisión fue definida durante un plenario federal llevado a cabo en la sede del gremio, según informó la organización a través de un comunicado oficial.

Decreto y reclamo salarial

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral representa una amenaza para los derechos laborales actuales y llamó a responder de manera directa en las calles.

“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, afirmó durante el anuncio.

Aguiar también señaló que el reclamo incluye la reapertura de paritarias y advirtió que “después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial”.

Movilización y alcance federal

Durante la jornada de paro se realizarán movilizaciones en distintos puntos del país, además de la concentración principal frente a la Secretaría de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el sindicato afirmaron que la medida buscará visibilizar el rechazo a la iniciativa del Ejecutivo y fortalecer el reclamo salarial.

Críticas al Gobierno y escenario político

El dirigente gremial apuntó además contra la estrategia del Gobierno en el Congreso. Según expresó, la nueva composición legislativa y el alineamiento de varios gobernadores podrían complicar la defensa de los derechos laborales en el ámbito parlamentario.

“Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”, afirmó. (Grupo La Provincia)