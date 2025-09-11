Asesinan al activista Charlie Kirk

El activista conservador y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, fue asesinado de un solo disparo en el cuello mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah. El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como un «asesinato político».

Kirk estaba en el campus como parte de su «American Comeback Tour», donde realizaba debates con el público. El tiroteo ocurrió poco después de que Kirk respondiera a una pregunta de un asistente sobre el número de tiradores transgénero en los últimos 10 años.Testigos oculares describieron el disparo como un tiro preciso, posiblemente de un francotirador. El tirador, que sigue prófugo, se sospecha que disparó desde un edificio cercano.

Si bien inicialmente, se reportó que un sospechoso había sido detenido, pero las autoridades luego aclararon que la persona fue liberada tras un interrogatorio y que el tirador sigue en libertad. La universidad fue cerrada y las clases suspendidas. El presidente Donald Trump, un aliado cercano de Kirk, anunció su muerte en Truth Social, ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta y lo calificó de «mártir de la verdad y la libertad». El asesinato de Kirk generó una amplia condena de políticos de todo el espectro ideológico.

Charlie Kirk fue una figura prominente y a menudo polémica en el movimiento conservador de Estados Unidos, conocido por su postura combativa y sus declaraciones francas. Sus principales controversias se centraban en su apoyo incondicional a las ideas más radicales de la derecha estadounidense, lo que le generó tanto seguidores fervientes como fuertes críticas.

Kirk era un firme defensor de la Segunda Enmienda y el derecho a portar armas. En 2023, tras un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, Kirk declaró que las muertes por armas de fuego eran un «precio que valía la pena pagar» para proteger este derecho, lo que causó una indignación generalizada. Esta opinión se ha vuelto a mencionar tras su asesinato, ya que el tiroteo ocurrió mientras él discutía este mismo tema.

Tuvo fuertes críticas a figuras históricas y sociales: En 2023, Kirk calificó a Martin Luther King Jr. de «persona horrible» y afirmó que se había creado un «mito» en torno a su figura.

Durante la pandemia, Kirk se opuso a las cuarentenas y al uso de mascarillas, además de promover el uso de hidroxicloroquina, una postura que iba en contra de las recomendaciones de las principales autoridades de salud.

Era un crítico abierto de la inmigración, el feminismo y los movimientos de defensa de la comunidad LGBTIQ+. A menudo denunciaba lo que llamaba «adoctrinamiento de izquierda» en las escuelas y se oponía a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en los campus universitarios.

Kirk era famoso por su estilo de debate «Demuéstrame que me equivoco» (Prove me wrong), en el que invitaba a la gente a debatir sus posturas. Estos encuentros a menudo se volvían virales en las redes sociales, donde se exponían y, en ocasiones, se ridiculizaban a sus oponentes. Esta estrategia le valió tanto reconocimiento como acusaciones de ser provocador y divisivo. Su estilo de debate fue incluso parodiado en la serie de animación «South Park», algo que Kirk consideraba un «símbolo de honor».