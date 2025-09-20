ARCA dispuso beneficios fiscales para productores bonaerenses afectados por las inundaciones

Eximen del impuesto a las ganancias por ventas forzosas de hacienda y habilitan planes de pago de hasta 48 cuotas para productores.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un paquete de medidas fiscales destinado a los productores rurales de la provincia de Buenos Aires afectados por la última ciclogénesis, que dejó graves inundaciones en el interior bonaerense.

La entidad que conduce Juan Pazo resolvió bonificar el impuesto a las ganancias sobre las ventas forzosas de ganado, que además quedarán exentas de retenciones. También se implementó el diferimiento de vencimientos de Ganancias, Bienes Personales, Monotributo y el fondo para la educación cooperativa, junto con la posibilidad de acceder a planes de pago de hasta 48 cuotas para las obligaciones vencidas desde el inicio de la emergencia. Durante ese período, además, quedarán suspendidos los juicios de ejecución fiscal.

Los beneficios alcanzan a productores de distritos como Carlos Casares, Coronel Suárez, Saladillo, Roque Pérez, Bolívar, Puan, Tapalqué, Tornquist y Nueve de Julio, entre otros. En este último partido, uno de los más afectados, la Sociedad Rural Argentina (SRA) había realizado una jornada junto a su Comisión Directiva Ampliada, donde se expuso la gravedad de la situación. Allí, un productor relató que se vio obligado a vender parte de su rodeo con una pérdida del 35% respecto del valor de mercado.

En ese contexto, la SRA trasladó al titular de ARCA la necesidad de medidas urgentes para el sector ganadero, que enfrenta campos bajo agua y la imposibilidad de sostener su actividad. La respuesta llegó con las resoluciones anunciadas esta semana, que complementan lo dispuesto por el Ministerio de Economía al declarar la emergencia agropecuaria.

Desde la entidad ruralista señalaron que la decisión representa un alivio parcial, pero necesario, frente al escenario de pérdidas que afrontan los productores bonaerenses tras las inundaciones. (Infocielo)