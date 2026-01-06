Alicia Rusconi: “En Morea estamos abandonados y no nos tienen en cuenta”

Preocupada habitualmente por los temas de Morea, la localidad en la que vive, Alicia Rusconi, expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) algunos de los problemas que tiene esa localidad, como otras, donde la escasez de personal y maquinarias no alcanza a cubrir las necesidades de un ejido urbano donde se mezcla las viviendas con los baldíos. Sin embargo, no fue crítica de la actuación de la delegada, con quién confesó el diálogo que mantiene “es bueno”, pero a su vez aclaró que “en el pueblo hay falta de mantenimiento y mucho” remarcó.

Sin embargo, su principal preocupación, y la de otros vecinos es el servicio de energía eléctrica que brinda la Cooperativa de Dudignac, con deficiencias notorias, según su versión que en la última oportunidad comenzó un sábado y se recuperó el servicio recién el lunes, una prolongación de mucho más de 24 horas que por añadidura afecta el servicio de agua potable: “Es un servicio malísimo y pagamos un costo altísimo. Nos quejamos, pero no hay soluciones”.

La mayor dificultad del servicio proviene, según sus palabras por el tendido de 17 kilómetros desde Dudignac a Morea, cuya precariedad y lugar de ubicación conspira contra el mismo.

Finalmente, Rusconi apela a sus vecinos para llevar adelante una acción conjunta de reclamo que otorgue la fuerza necesaria para que lleguen las soluciones.