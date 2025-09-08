8 Sep 2025
Alfonsín: “El resultado de las elecciones me genera tranquilidad por el sistema democrático”

El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, señaló “el resultado de las elecciones de ayer me genera una gran tranquilidad en primer lugar y una gran esperanza. Tranquilidad respecto del sistema democrático. Este señor, Milei, representa una amenaza para la democracia”.

“Tranquilidad y esperanza también respecto de la posibilidad de construir una sociedad más justa. No puede construir una sociedad justa quien cree que la justicia social es una aberración. Tampoco lo puede hacer el mercado por sí solo, como cree Milei” agregó Alfonsín.

De cara a las elecciones nacionales de octubre, Alfonsín sostuvo que “si consolidamos esa tendencia, creo que tenemos todos razones para ser más optimistas hacia adelante y así frenar a Milei en el Congreso”.

