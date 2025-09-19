Alerta en ruta 5 por la erosión del rio Salado: advierten por el puente en Bragado

Las intensas lluvias que azotan el oeste y noroeste bonaerense desde febrero, y con mayor fuerza en los últimos tres meses, han dejado un panorama alarmante en varios distritos del oeste de la provincia de Buenos Aires, como 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, General Viamonte y Lincoln.

Con napas saturadas, más del 50% de la superficie rural anegada y la infraestructura vial y de drenaje colapsada, se suma ahora una nueva y creciente preocupación: el avance del Río Salado sobre la Ruta Nacional 5.

Desde hace más de un mes, el curso del río presenta una marcada erosión a la altura del puente que atraviesa la ruta. Conductores y vecinos han reportado en redes sociales que el agua se está acercando peligrosamente a la estructura y solicitan medidas preventivas urgentes, ante el riesgo de socavación de las bases.

La advertencia también fue confirmada por el ingeniero hidráulico Marcelo Rastelli, quien participó recientemente de una charla técnica organizada por la Sociedad Rural Argentina en 9 de Julio.

Rastelli señaló: «Si pasamos por la Ruta 5 es notorio que el río está generando una acumulación de agua con riesgo de colapso. La profundización del cauce plantea un peligro concreto de socavación del puente».

El especialista, exfuncionario de la Dirección de Hidráulica, explicó que durante la obra hídrica realizada en Bragado se decidió interrumpir el dragado unos 200 metros antes del puente —tanto aguas arriba como aguas abajo— para evitar comprometer la estructura. Sin embargo, las intensas lluvias y el aumento del caudal generaron una erosión retrógrada, que avanza río arriba y que, según Rastelli, «hoy está prácticamente en el puente». (Cuarto Político)