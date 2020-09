Advierten sobre incidentes domésticos en cuarentena

ALGUNAS CONSIDERACIONES ESPECIALES: • En caso de sospecha de heridas profundas, penetrantes o perforantes, o ante la duda, consultar inmediatamente. • Si presentó herida por mordedura, por aplastamiento, amputación, heridas cortantes, corto-punzantes o punzantes se debe controlar la hemorragia, lavar, cubrir y llevar a la consulta inmediatamente. • En caso de herida con amputación, además de cubrir y comprimir la herida hasta tanto sea evaluado por un profesional médico, debe tener el recaudo de envolver en un paño la parte amputada, colocarla dentro de una bolsa de plástico, luego colocarla en un recipiente con hielo (NO DIRECTAMENTE) y llevar conjuntamente con la persona lesionada al centro asistencial. • En heridas abiertas en el tórax: las cuales se identifican porque se siente que “soplan” con los movimientos respiratorios; se debe ocluir la misma pero no completamente sino por tres de sus lados dejando uno de los cuatro lados abierto y llamar al sistema de emergencia médica. • En heridas abiertas de la cavidad abdominal: no introducir las vísceras a la cavidad. Colocar un apósito o gasa o tela limpia y húmeda sobre la herida o un nylon estéril o limpio, evitar una mayor contaminación y llamar al sistema de emergencia médica. • Si existiera un cuerpo extraño introducido en algún sector del cuerpo, no lo extraiga, fíjelo para que no se mueva hasta tanto llegue la asistencia médica.