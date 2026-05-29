Adorni y la sombra que lo persigue

Por Redacción Extra Digital



Hubo un tiempo, no tan lejano, en que Manuel Adorni era apenas una voz. Cada mañana, desde el atril de la Casa Rosada, el economista platense nacido en 1980 traducía al lenguaje llano la épica de un gobierno que prometía refundar la Argentina. Venía del sector privado —más de dos décadas— y de la comunicación económica; nadie, ni él, imaginaba entonces el recorrido que lo esperaba.

La historia, leída hoy con los diarios sobre la mesa, tiene la forma de una escalada veloz. Vocero presidencial desde el primer día de Javier Milei, secretario de Comunicación y Medios en septiembre de 2024, candidato y ganador en la Ciudad en 2025 —con poco más del 30 por ciento— aunque nunca ocupó la banca. El 4 de noviembre de ese año, por el decreto 784, reemplazó a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. La consagración era completa.

Clarín, La Nación y Perfil coincidieron en una lectura de fondo: Adorni dejó de ser el rostro amable del relato para convertirse en operador. En la jerga de Balcarce 50 pasó a ser el «comisario» de Karina Milei, su interlocutor de máxima confianza, sentado en la mesa chica del poder junto a Santiago Caputo y los Menem. Conserva, además, el atril. Jefe de Gabinete y vocero part time a la vez: una concentración de funciones inusual para un mismo hombre.

Pero el poder, en la Argentina, rara vez se disfruta sin contraindicaciones. A partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, la Justicia federal abrió una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, según reconstruyeron los medios, indaga propiedades en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; una remodelación que habría costado cientos de miles de dólares; un préstamo no bancario otorgado por dos mujeres policías; y, más recientemente, movimientos en criptomonedas. Los compromisos bajo análisis superarían los 725 mil dólares. La causa salpicó también a su hermano, Francisco, imputado por un crédito de 60 millones de pesos.

Aquí los diarios se separan, como siempre. Tiempo Argentino y El Destape Web pusieron el foco en las preguntas que no se respondieron: las conferencias donde el jefe de Gabinete y dos ministros esquivaron las consultas sobre su patrimonio, el contraste entre las fotos de una vida modesta y la fortuna reciente, la imagen de un funcionario que predica austeridad y no rinde cuentas. Para esa mirada, Adorni encarna la distancia entre el discurso y los hechos.

El oficialismo ofrece la versión inversa. Adorni calificó las denuncias como «operetas políticas» y «carnicería mediática», sostuvo que las explicaciones se dan en la Justicia y no en los medios, y recordó que ningún gobierno bajó tanto el gasto ni los sueldos de los funcionarios. Milei lo ratificó. La oposición, en paralelo, convocó una sesión especial en Diputados, y hasta Patricia Bullrich reclamó que presentara su declaración jurada «de inmediato».

Esta semana, en los actos del 25 de Mayo, Adorni reapareció junto a Karina: caminó hacia el Cabildo, asistió al Tedeum, saludó desde el balcón. La imagen buscaba normalidad; las redes le devolvieron ironía. Queda, entonces, un funcionario en la cúspide y bajo sospecha al mismo tiempo. El que fue voz del Gobierno hoy debe encontrar, para sí, las palabras que tantas veces puso en boca de otros. La Justicia dirá si alcanzan.