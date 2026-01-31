Adiós a Catherine O’Hara, la “mamá” de “Mi pobre angelito”



Catherine O’Hara, la actriz canadiense que inmortalizó a la madre de Kevin McCallister y dio vida a la excéntrica Moira Rose, falleció el viernes 30 de enero a los 71 años en su residencia de Los Ángeles. Según confirmó su agencia de representación, Creative Artists Agency (CAA), el deceso se produjo tras una «breve enfermedad», aunque fuentes médicas indicaron que la artista sufrió una emergencia respiratoria en la madrugada antes de ser trasladada a un centro hospitalario. Tras conocerse la noticia, el mundo del cine y la televisión se ha volcado en tributos que destacan su genialidad cómica y su calidez humana.

Macaulay Culkin, quien interpretó a su hijo en la franquicia de «Solo en casa», conmovió a las redes sociales con un mensaje donde la llamó «mamá» y lamentó no haber tenido más tiempo para conversar con ella. A estas condolencias se sumaron figuras como Eugene Levy, su eterno compañero creativo en producciones como SCTV y Schitt’s Creek, quien la describió como una gigante de la comedia cuyo legado es irreemplazable. Incluso desde la esfera política, el Primer Ministro de Canadá resaltó su papel como embajadora cultural, afirmando que el país ha perdido a un ícono que llevó el humor canadiense a todos los rincones del mundo.

En sus últimas horas, la atención pública también se ha centrado en una peculiaridad biográfica de la actriz: su condición de situs inversus con dextrocardia, una anomalía congénita en la que los órganos internos están invertidos respecto a su posición normal. Aunque O’Hara bromeaba a menudo sobre ser un «milagro médico», los especialistas aclaran que esta condición no está necesariamente vinculada a las causas de su fallecimiento. O’Hara deja tras de sí una carrera de cinco décadas premiada con Emmys y Globos de Oro, y le sobreviven su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, y sus dos hijos, en un momento en que fanáticos de varias generaciones redescubren su obra como el último adiós a una maestra de la improvisación.