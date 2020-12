Abriéndose pasos: Los pequeños productores de yerba mate “La Gran Comisión”

(Por Mónica Gómez)

La yerba mate es un producto que está en nuestro ADN, somos como esa mezcla entre agua y yerba. La infusión que une, alimenta, reconforta, es la que nos acompaña, nos da la bienvenida por las mañanas, y esa que hace de cada encuentro una buena charla de amigos. El mate está en todos los puntos de nuestro país, en otros vecinos, y tengo entendido que en algunos por oriente. Cuántas charlas tendrá un mate en su existencia, cuántos viajes, cuántas soledades, reuniones, charlas de abuelas a nietos, cuántos amores se dieron cita al despertar, a cuantos abuelos se le habrá escuchado ¨vieja pone la pava¨, y cuántas madres habrán dicho: “te espero con el mate”. Cuántas amigas comentaron con alegoría ¨yo llevo facturas¨, y cuántos novios galantearon con la fase ¨este mate es para la más bonita¨.

El cultivo de la yerba es la gran herencia espiritual que los aborígenes nos legaron, el mate se remonta a las comunidades guaraníes, la que perdura en cada instante de nuestra vida cotidiana. Está presente en nuestra historia, y se mantiene más vigente de lo que imaginamos. La yerba mate es el símbolo en la diaria de cualquier argentino, pero, por excelencia y tradición, Misiones y Corrientes son las provincias afortunadas donde su cultivo se hace presente. El suelo de la zona es propicio para que este árbol nativo de la selva paranaense sea predominante. La tierra colorada, el clima sub tropical con alto concentración de hierro, permiten un crecimiento óptimo. En la Localidad de Apóstoles a 70km de la Capital de la Provincia de Misiones se abre pasos desde el 2017 una pequeña producción de Yerba. “La Gran Comisión”, así se denomina esta marca que se dió inicio bajo el trabajo familiar.

Andrés Teleban es el menor de 3 hermanos, y fue con quien charlé para conocer acerca de su trabajo. Sus orígenes se remontan a sus abuelos paternos, ellos son nietos de inmigrantes europeos, que llegaron a Misiones escapando de la guerra. La plantación de yerba fue desde siempre el sustento familiar, de chicos supieron trabajar el suelo a la par de sus padres. Lamentablemente conocieron las dificultades que conlleva ser productor, los padecimientos que el colono sufre, como la explotación y la desigualdad, que se ejercía por parte de las grandes yerbateras con respecto al valor de la hoja en relación al trabajo. Andrés comenta que en esos tiempos lo que generaba el trabajo de sus padres era solo para alimentarlos. Poco se pensaba y proyectaba para un progreso, la producción valía muy poco. Por eso los campos de la zona han sufrido un éxodo a las ciudades debido a la baja paga. La desidia y la pobreza no fueron fácil de sucumbir, aun así su familia permaneció en el campo, y después de ese gran sacrificio con los hijos capacitados, Andrés y Claudio tomaron la posta de la producción, e impulsados por el sueño de una marca propia, dieron rienda a lo que es hoy yerba “La Gran Comisión”. Este producto surge de la necesidad de encontrar un producto que los identifique y que sea con gusto a sus preferencias.

En la misma chacra, donde batallaron en familia una pobreza extrema, hoy se continúa produciendo con ese espíritu de trabajo y esfuerzo. Esa garra y motivación, a mi entender, dió con un gran acierto, a la idea de que en cada paquete se encuentre un cartelito con frases y leyendas que motiven la esperanza y la fe a cada persona que lo abra. Salir adelante es la impronta. Esto crea un vínculo, es una misma forma de acompañar. El trato es muy cercano, son amigos. Los clientes forman parte de este proyecto, son los que con su compra garantizan que este producto sea lo que se busca lograr. Se forma una comunidad que los invita a conocer a este productor como fruto de una labor artesanal, llevado delante por una familia de pequeños productores que la lucha frente a marcas de yerbas históricas, posicionadas en el inconsciente de la sociedad. El boca en boca es una de las formas afianzadas de llegar a la gente, son una empresa familiar y la marca lo representa así. Conocerlos, escucharlos y llegar a ellos es lo que garantiza la confianza no solo en el producto sino en la respuesta, casi como estar cruzando un ante con un amigo. Eso es sin duda su gran impronta. Gracias a su hambre de visión y proyección, su responsabilidad con el medio ambiente, el cuidado de la tierra y el enamoramiento que los lleva a ser fiscal de cada minucioso paso de este proceso, son la base del éxito que a futuro tendrá su producto.

Su sello se percibe en cada mate, es el amor que se expresa dentro de cada paquete, y la marca simbólica que crea una relación entre el disfrutar un buen mate y la compañía de aquellos que lo producen. De la mano de un gran productor de yerba mate hoy todos nosotros nos convertimos en aficionados a su gran saber.

Cómo preparar un buen mate amargo.

Calentar agua, luego colocarla en un termo. Tenga en cuenta que el agua no debe estar tibia ni dejarse hervir, para tomar “buenos mates” la temperatura del agua aconsejable es de 70 a 80°C. Vierta yerba dentro del mate hasta alcanzar las tres cuartas partes del mismo. Si lo desea, para que los primeros mates no sean tan amargos, puede agregar una o dos cucharaditas de azúcar. Tape con una mano la boca del mate, inviértalo y agítelo unos instantes. Vuelva el objeto a su posición normal. Cuide que la yerba quede recostada sobre una de las paredes del mate y además se forme un pequeño agujero. Para comenzar el mate, coloque agua tibia suavemente en el hueco que quedó en la yerba. Iniciar el mate con agua tibia, permitirá que no se queme la yerba y pierda el gusto. Deje reposar unos instantes. Introduzca la bombilla en el hueco húmedo. Una vez que hizo estos pasos puede comenzar a cebar el mate. Procure no mover la bombilla y cebar siempre en el mismo lugar, esto permitirá que no moje toda la yerba y así disfrutará más tiempo de unos exquisitos mates.