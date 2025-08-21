Durante las primeras horas de hoy, hubo un nuevo acto de vandalismo en el Parque General San Martín.

Los daños se centraron nuevamente en el sector de juegos, donde aparecieron 18 bancos rotos y otros desmanes.

Mediante un relevamiento de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo, se está trabajando en la identificación de los responsables.

La Municipalidad de Nueve de Julio señala la importancia y el valor de los espacios públicos comunitarios, y hace énfasis en la toma de conciencia en sus cuidados.

Operarios municipales se encuentran trabajando en la reparación de los bancos dañados y procederán a la recolocación de los mismos.