9 detenidos por romper la cuarentena

SE INFORMA.QUE EN EL DIA DE LA FECHA ENTRE LAS 02.30 HORAS Y 03.00 HORAS SE PROCEDIO A LA DETENCION DE NUEVE MASCULINOS 6 DE ELLOS MAYORES DE EDAD Y 3 MENORES DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD EN DIFERENTES LUGARES DE ESTA LOCALIDAD QUIENES SE HALLABAN INCUMPLIENDO AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO OBLIGATORIO DISPUESTO MEDIANTE DNU PRESIDENCIAL EN RELACION A COVID-19( CORONA VIRUS). ANTE ELLO SE LABRARON ACTUACIONES POR INFRACCION A.LOS ARTICULOS 205 Y 239 DEL C.P CON INTERVENCION DEL JUZGADO FEDERAL DE MERCEDES. QUIERO DESTACAR EL LABOR DEL PERSONAL POLICIAL INFORMANDO DESDE ESTA JEFATURA DE POLICIA QUE CON LOS QUE INCUMPLAN EL DNU PRESIDENCIAL LA TOLERACION ES CERO.