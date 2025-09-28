9 de Julio bailó en la edición 20 del festival Country en San Pedro

Una delegación de line dancers de 9 de Julio estuvo presente y participó en la edición número 20 del tradicional San Pedro Country Music Festival. Amantes del género, fanáticos y curiosos inundan durante tres días la localidad de San Pedro desde hace ya dos décadas. Bandas, shows, eventos especiales y el particular “All Together”, un clásico del domingo, en donde las escuelas de baile country, el line dance, se despliegan a lo largo de la avenida Juan de Garay danzando en una coreografia que se extiende por 500 / 700 metros. Y allí estuvieron los line dancers del 9, comandados por Alicia y Jorge, los profesores que una vez por mes viene a 9 de Julio a dar sus clases de line dance a un grupo ya numeroso.

Próximamente estarán presentes en la Expo Rural de 9 de Julio, el primer sábado de octubre.