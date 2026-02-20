9 de Julio a puro Carnaval

Este fin de semana, sábado 21 y domingo 22, la Dirección de Cultura junto a instituciones realizarán una nueva edición de carnaval en nuestra ciudad. Maria Velez, Directora de Cultura, estuvo en Tarde para todo (Supernova 97.9) contando los detalles de la organización y repasando la grilla de números artisticos que serán parte de la diversión de todos los vecinos.

Cortes de Tránsito

La Municipalidad dispuso un operativo especial de seguridad vial con cortes de calles y restricciones. Los cortes de tránsito se implementarán desde las 18:30 hasta la 01:00, extendiéndose hasta la finalización de cada jornada. Durante este período, el sector delimitado se transformará exclusivamente en zona peatonal para garantizar el desplazamiento seguro de las familias. Los cortes estarán Acceso Perón y Tucumán, Acceso Perón y Alsina y en las calles Pironio y West. Es importante destacar que no se permitirá el acceso de vehículos particulares dentro del perímetro establecido. El ingreso quedará reservado únicamente para unidades afectadas a la organización, tales como transporte público, combis y vehículos de trabajo debidamente autorizados.