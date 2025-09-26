31,6%: la pobreza bajó 6,5% en el primer semestre del año, según el Indec

La pobreza alcanzó al 31,6% de las personas y al 24,1% de los hogares en los 31 principales aglomerados urbanos del país durante el primer semestre de 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ese conjunto, 2.456.090 hogares quedaron por debajo de la línea de pobreza, lo que representa a 9.451.018 personas, mientras que dentro de ese total, 565.821 hogares (2.051.984 personas) se encuentran en situación de indigencia, el 6,9% de la población.

“La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo…!!!”, celebró el presidente Javier Milei en la red social X. El mandatario compartió una publicación del Ministerio de Capital Humano, en la que se destaca que la baja interanual de la pobreza fue de 21,3 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2024. “Asimismo, la indigencia también tuvo una fuerte baja interanual, ubicándose en 6,9%, frente al 18,1% del primer semestre de 2024”.

El informe de Indec indica que, respecto del segundo semestre de 2024, la pobreza descendió 6,5 puntos porcentuales en las personas y 4,5 puntos en los hogares. En aquel momento, el Indec había informado de que el 38,1 de las personas eran pobres, el 28,6% de los hogares. La indigencia, por su parte, mostró una reducción de 1,3 puntos porcentuales en personas y 0,8 puntos en hogares. Es que en el segundo semestre del año pasado se había informado de que el 8,2% de la población estaba en la indigencia, 6,4% de los hogares.