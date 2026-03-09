18 de Octubre festejó el ascenso (El Provincial sigue de fiesta)

Por Carlos Graziolo

El Club Atlético y Biblioteca 18 de Octubre de El Provincial festejó el sábado el reciente ascenso a la primera división de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. El salón de la sede social lució colmado, adornado de banderines y banderas, con la presencia de los campeones -jugadores y cuerpo técnico- que fueron homenajeados por la conquista que llegó después de 30 años del ascenso anterior. Integrantes de planteles que también habían logrado el mismo privilegio décadas atrás, recibieron el reconocimiento que se extendió a todos los colaboradores de la actual campaña y a dirigentes fallecidos que tuvieron incidencia en la historia deportiva del club.







El técnico del campeón, Marcelo García agradeció a: “este grupo maravilloso que me tocó dirigir este año; que es un logro de toda la gente, de toda la familia de El Provincial, que cada domingo hace el sacrificio para colaborar en lo que sea necesario. Este grupo de buenos jugadores son también buena gente, una sociedad imprescindible para ganar”.



La euforia, los cánticos y los aplausos estuvieron presentes durante toda una velada animada con números musicales – Pardos del Oeste, Los Hermanos Sparano y La Clave Cumbiera- en una velada que también incluyó sorpresas y sorteos para los presentes y que mostró una verdadera fiesta de un pueblo embanderado tras los colores azul y amarillo del equipo que les da sentido de pertenencia a cientos de personas que anoche coronaron el éxito con una fiesta impecable.