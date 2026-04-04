Walter Martín y las novedades del sindicato de Comercio

El secretario del sindicato de empleados de comercio de 9 de Julio, Walter Martín, describió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) las novedades del gremio que conduce, que recientes elecciones dieron forma a la nueva Comisión Directiva que ratificó la conducción de Martín para un segundo mandato.

Repasó la entrega de útiles escolares para los hijos de los afiliados al comienzo del período lectivo y anticipó que ese hecho se repetirá a mitad de año. Examinó la situación económica del sindicato e hizo una detallada información sobre los servicios de salud con que cuentan los afiliados y un sanatorio, el ‘Sagrado Corazón’, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No faltó además el análisis de la reforma laboral y la cautelar de la CGT que, días atrás, un juez frenó en la aplicación de 82 artículos de la nueva ley. Fue el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N ° 63, que dictó una medida cautelar innovativa en la que hace lugar a un pedido de la central obrera para suspender 82 artículos de la normativa de la ley 27.802. Ahora, el juez debe resolver el fondo del caso, aunque el Gobierno informó que apelará la decisión a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano. Hasta entonces, los 82 artículos en litigio, que conforman el núcleo de la reforma libertaria, quedan en suspenso.



Walter Martín mencionó también el impacto de la inflación y las paritarias en el sector comercial para abril-junio de 2026 que establece un aumento salarial del 5 por ciento en tres tramos, abril 2 %, mayo 1,5 % y junio 1,5 % y un bono extraordinario de $120.000 para todas las categorías. La batalla del sindicato local por el cierre dominical de los comercios sigue vigente pero choca con la resistencia de uno de los supermercados más grandes y eso hace demorar la implementación de la medida porque los demás actores quieren que la medida sea igual para todos.

Sobre el cierre Walter Martín comentó las renovaciones de las oficinas y la adjudicación de cinco viviendas para sus afiliados.