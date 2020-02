¿Vuelve el tren?

EL NOROESTE DE LA PROVINCIA SE ENTUSIASMA

Tras gestiones realizadas por intendentes del oeste bonaerense, entre ellos el de nuestra ciudad, Mariano Barroso, comenzaron las pruebas para analizar la viabilidad del arribo del tren de pasajeros a la estación Carlos Casares, por lo cual pasaría por 9 de Julio.

Según informa un medio digital de Carlos Casares, “Llegó la locomotora y un vagón a la estación. Es a modo de prueba y se estima que en los próximos días ya quedaría habilitado el servicio de tren”, se informó.

El Intendente de la vecina ciudad, Walter Torchio, había adelantado que “El Ministro Meoni está, al igual que nosotros, interesado en recuperar y darle continuidad al transporte de pasajeros hasta Carlos Casares y Pehuajó, algo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo. una cuestión que se había dado en una etapa con Randazzo y que luego no se pudo mantener”.

El estado de las vías

Estuvieron en Carlos Casares camionetas viales que realizan el relevamiento de las vías en el tramo Bragado-Carlos Casares y continuaban hacía Trenque Lauquen con el objetivo de extender el servicio de pasajeros.

“Es fundamental controlar el estado de las mismas para garantizar la seguridad de los pasajeros”, expresó en su cuenta de facebook la candidata a intendente de Juntos por el Cambio, María Lucas.

Estuvieron presentes Lisandro Perotti, coordinador de Transporte de Nación y el Intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.

Una Mala: Días atrás descarriló un tren en Mercedes

Una formación de pasajeros del Tren Sarmiento sufrió un descarrilamiento en el tramo Luján – Mercedes, a la altura del peaje de Olivera. Los trabajadores critican la falta de inversión. Por el descarrilamiento se cancelaron todos los servicios con destino Mercedes. No hubo accidentados y los pasajeros debieron ser trasladados a dicha ciudad.

En estos días habrá una reducción de servicios ferroviarios entre Luján y Mercedes para realizar obras de mantenimiento.

¿Qué dijo el intendente Barroso?

El Intendente Municipal, Mariano Barroso, brindó precisiones acerca de las gestiones realizadas oportunamente ante el Ministerio de Transporte de la Nación, durante la anterior gestión provincial, junto a los intendentes de Bragado y Trenque Lauquen, para la recuperación del servicio ferroviario en toda la traza comprendida entre las mencionadas ciudades.

“Desde que se dio la visita del Tren Sanitario, sobre inicios del mes de octubre, venimos bregando por el retorno del tren de pasajeros a Nueve de Julio y las localidades del distrito; para lo que también en aquella oportunidad se había realizado una revisión de la traza de las vías hasta Trenque Lauquen, con resultados satisfactorios, lo que generó el compromiso de que entre los meses de febrero y marzo se enviaría una formación para constatar efectivamente con la misma el estado de las vías, ya que el primer recorrido se había efectuado a bordo de una unidad liviana”, aclaró Barroso.

“Esta es una tarea conjunta que venimos impulsando junto al Intendente de Bragado, Vicente Gatica, a cuyo distrito el tren de pasajeros ya está llegando; y el jefe comunal de Trenque Lauquen, Miguel Fernández; con el firme compromiso de lograr este servicio, que se vio interrumpido en 2014, durante la gobernación de Daniel Scioli”, completó.

El diputado Avelino Zurro también hace fuerza para que llegue a Pehuajó

En una medida que también favorecería a nuestra ciudad, Carlos Casares, Trenque Lauquen y ciudades de La Pampa, el diputado Avelino Zurro pidió el regreso del tren de pasajeros a la ciudad de Pehuajó.

A través de una presentación en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, celebró el retorno del servicio ferroviario a Bragado y solicitó a los Gobiernos Provincial y Nacional, la restitución del tramo Capital Federal – Santa Rosa.

Tiempo atrás se realizó el primer viaje de un tren de carga por las vías del ramal que conduce desde Bragado a Buenos Aires, algo que no ocurría desde 2015, cuando una inundación desestabilizó algunos pilotes de los puentes ferroviarios del Río Salado y de la Cañada del Tío Antonio. En la Cuarta Sección Electoral, Bragado resulta una ciudad clave porque desde ahí se bifurcan dos ramales hacia La Pampa, atravesando en ambos casos ciudades bonaerenses.

La suspensión de uno de ellos -el ramal con destino a General Pico- dejó ciudades como Los Toldos, Lincoln, General Pinto y General Villegas desconectadas con el transporte de pasajeros. Mientras que el ramal que va a Santa Rosa, hizo lo propio con las localidades de Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen.

A las ciudades citadas, hay que agregar las paradas intermedias que existían entre una y otra, que generalmente corresponden a pueblos pertenecientes a esos distritos.

“Para los que somos del interior, sobre todo para los que somos del oeste de la provincia de Buenos Aires, sabemos lo que significa que pase un tren de pasajeros por nuestros pueblos, sobre todo por el valor simbólico respecto a la integración, y por la posibilidad de que muchos vecinos accedan a un costo mucho menor de transporte”, sostuvo Avelino Zurro.

En esa línea, remarcó que, “por eso cuando el tren de pasajeros -durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- volvió a nuestra ciudad, para nosotros fue una decisión política muy importante. Y con la misma dificultad vimos como ese tren dejaba de venir a partir de lo ocurrido en los pasos de los puentes, pero sobre todo por la falta de la decisión política de los gobiernos Nacional y Provincial de invertir en los trenes”.

También recordó que, “en su momento, por una gestión del intendente Pablo Zurro, se había logrado la puesta en marcha de una licitación de más de cinco millones de pesos, con una fuerte inversión en infraestructura para que la Estación de trenes de Pehuajó sea modernizada y renovada, licitación que este Gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, dieron de baja”.

Por último, señaló que “los trenes de larga distancia están funcionando en sus distintos ramales, Bahía Blanca, Mar Del Plata, Rosario, Junín, Tucumán y Córdoba, por lo que –solucionado el problema de infraestructura- no existe impedimento alguno para el retorno de los servicios Once – Santa Rosa y Once – General Pico”.