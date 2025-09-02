Volvió a subir el dólar: cerró a $ 1385 y pasó los $ 1400 para minoristas

El dólar, esa obsesión argentina, volvió a ser noticia hoy cuando, en medio de una situación financiera y económica complicada para el país, registró una nueva suba, que colocó su valor en $ 1385 para la venta, 25 pesos más que lo que valía el viernes.

La suba del dólar oficial lo puso cerca del tope de la banda establecida por el gobierno de Javier Milei. En tanto, el dólar minorista pasó los 1400 pesos (el límite original de la banda) cuando su valor alcanzó los $ 1407, aunque luego bajó y cerró en $ 1390 al cierre de la jornada.

El dólar blue, en tanto, volvió a cotizarse por debajo del oficial: el valor paralelo de la divisa estadounidense estaba en 1370 pesos al momento de escribir estas líneas.

Los dólares financieros también registraron subas: el dólar MEP alcanzó los 1380 pesos (un aumento del 1,7%) y el “contado con liqui” (CCL) se ubicó en $ 1384 (un incremento del 2,1%). (La Tecla)