Vivian condujo a Chevrolet a la victoria en Nueve de Julio

El Campeonato Argentino de TC2000 cumplió con la quinta fecha de la temporada en el autódromo «Guillermo Maldonado» de Nueve de Julio y fue con victoria para Franco Vivian (Chevrolet Tracker). El podio se completó con Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross) y Franco Morillo (Chevrolet Cruze).

Una competencia desarrollada a un total de 35 minutos más una vuelta que arrancó movida, con la disputa por la primera posición entre Matías Rossi -quien partía adelante por la inversión de grilla- y Franco Vivian, quinto en clasificación y por ende segundo para largar.

El piloto de la Ciudad de Buenos Aires se impuso rápidamente sobre el de Del Viso y comenzó a hacer diferencias con el Tracker, en tanto Rossi intentaba contener a un Marcelo Ciarrocchi (Toyota Corolla Cross) que previamente había dado cuenta de Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross).

Las acciones se vieron interrumpidas luego de un toque entre Stang con Leonel Pernía (Honda ZR-V) en plena recta, que desacomodó al auto del campeón y lo llevó a engancharse con su hijo y compañero de equipo Tiago Pernía (Honda ZR-V), dejando a las dos unidades del equipo oficial fuera de competencia y neutralizando la carrera. También haría abandono Nicolás Palau, con inconvenientes en el sector trasero de su Volkswagen Nivus y dejando once autos en pista.

«Lo veníamos pasando a Stang y siento el golpe de atrás. Tiene que levantar, no hay forma de no golpear a alguien si deja el auto ahí. Tenés que entender que viniendo a 250 km/h, si dos autos te vienen pasando y no tenés lugar, lo tenés que ‘sacar’ un poco y seguir corriendo la carrera sin poner en peligro al pelotón» expresó Leonel ante la consulta de Campeones. «Me quedé sin dirección. No sólo arruinó la carrera de un piloto sino de dos más, porque yo también le pegué a otro. Creo que el problema es de los comisarios, por no tomar medidas a tiempo» señaló por su parte Tiago Pernía acerca de aquel toque con el de Crespo.

En el relanzamiento, Vivian pudo retener a Rossi mientras que Facundo Aldrighetti se acomodó en la tercera posición. Adelante, Vivian comenzó a estirar las ventajas con un vehículo visiblemente más contundente que el de Del Viso y llevó a más de dos segundos la distancia sobre el «Misil». Si bien no podía ir a disputar el primer lugar, Rossi lograba mantener una tranquilizadora brecha sobre Aldrighetti para marginarlo en el tercer puesto.

Sin embargo, a falta de quince minutos para el cierre, una rotura de motor no sólo lo marginó a Rossi de pelear por la victoria sino que lo llevó al abandono, posibilitando el «1-2» parcial del Pro Racing y de los Tracker en el circuito bonaerense.

Paulatinamente, el de Villa Regina fue perdiendo terreno con daños en la trompa de su vehículo. Aprovechó Emiliano Stang para superarlo con comodidad y ponerse como escolta de Vivian devolviendo al rionegrino al tercer puesto. El desbande del neumático delantero izquierdo -considerando el fuerte desgaste que provocaba este circuito particular- lo marginó por completo, al igual que a Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross).

Adelante, Vivian se escapó y se llevó el primer triunfo del campeonato y sexto desde que compite en el TC2000. Así, se sostiene en el tercer lugar y se arrima a Emiliano Stang y Matías Rossi en la pelea por el título.