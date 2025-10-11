Visitas de la Coalición Cívica

Referentes del Radicalismo local compartieron una charla sobre el complejo momento político actual con la candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires Elsa Llenderozas en el marco de su recorrida por la zona. La dirigente Estuvo al mediodía sobrevolando el Partido de Bragado, por la tarde se reunió con productores agropecuarios locales, para finalizar sobre el fin de la tarde reuniendose con el Intendente del Partido de Gral. Viamonte Franco Flexas. El tema predominante en todos los casos fue la gravísima situación hídrica que atraviesan las zonas rurales de nuestros partidos. La acompañaron en la jornada su compañero de fórmula el Diputado NacionaL Juan Manuel Lopez y la Senadora Provincial electa por la Cuarta Seccion Electoral Natalia Quintana.